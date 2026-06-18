川の水に含まれるDNAを分析してクマの生息状況を把握する新たな調査がこの春から県内で行われています。



これまでに秋田市の旭川と北秋田市の小猿部川でクマのDNAが検出されていたことがわかりました。



調査を行っているのは、福井県に本社を置く、「フィッシュパス」です。



「フィッシュパス」は、水の中からDNAを抽出して棲んでいる生物を判別する技術を使って、今年4月から、県内でクマの生息状況を調べています。





これまでに、秋田市と北秋田市を流れる4つの川で水を採取しました。採取した川の水、1リットルの中に含まれるDNAを分析することで、その地点から上流約1キロまでの川沿いに、クマが24時間以内にいたかどうかを識別することができます。石川一輝記者「秋田市の市街地を流れる旭川です。こちらの川でクマのDNAが検出されました」近くには住宅街やこども園がある旭川橋。「フィッシュパス」が、4月25日の早朝に、橋のすぐそばで採取した旭川の水を分析したところ、クマのDNAが検出されました。水の採取の約50時間前。旭川橋の上流、1.5キロメートルほどの所にある住宅の敷地内でクマが目撃されました。このクマのDNAが検出された可能性があるということです。また、今月2日に北秋田市の小猿部川で行った調査でも、採取した水の中からクマのDNAが検出されました。フィッシュパスは、「科学的な根拠に基づいてクマの生息状況を可視化することができるよう、調査の範囲を広げるとともに、その頻度も増やしていきたい」と話しています。♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢調査は鹿角市や大館市、能代市を流れる米代川でも行われる予定です。※6月18日午後6時15分のABS news every.でお伝えします