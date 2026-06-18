初戦で２発のケイン。イブラヒモビッチが称賛したのは１点目でも２点目でもなく...「彼は、スター選手が普通はしないようなことも厭わない」【Ｗ杯】

初戦で２発のケイン。イブラヒモビッチが称賛したのは１点目でも２点目でもなく...「彼は、スター選手が普通はしないようなことも厭わない」【Ｗ杯】