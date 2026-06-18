初戦で２発のケイン。イブラヒモビッチが称賛したのは１点目でも２点目でもなく...「彼は、スター選手が普通はしないようなことも厭わない」【Ｗ杯】
イングランド代表は、北中米Ｗ杯を白星でスタートさせた。
現地６月17日に開催されたグループＬの第１節でクロアチア代表と激突。４−２と点の取り合いとなった一戦で、エースのハリー・ケインは２ゴールをマークした。
12分にPKを成功させ、42分には右CKからヘディングシュートを叩き込んだ。
「ケインの２ゴールは確かに印象的だったが、彼の守備面での活躍は、スリーライオンズのリーダーとしての新たな一面を浮き彫りにした」
そう報じたアメリカメディア『FOX Sports』によれば、コメンテーターを務める元スウェーデン代表FWズラタン・イブラヒモビッチは、32歳FWの“ディフェンス”を評価しているようだ。
90＋４分、クロアチアに得点のチャンスが訪れたが、イングランドの背番号９は、GKジョーダン・ピックフォードの目の前でシュートをブロック。イブラヒモビッチにとって、これこそがケインの輝かしい瞬間だったという。
「彼は２ゴールを決めたが、私のお気に入りは自陣でシュートをブロックした時だ。彼のようなトッププレーヤーが守備をするのを見ると、その犠牲、何かを強く望む気持ち、勝利への強い意志が伝わってくる」
相手のゴール前だけでなく、自陣のゴール前でも懸命にプレーする。「彼は、スター選手が普通はしないようなことも厭わない」と、イブラヒモビッチはその利他的な振る舞いを称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ケインの図抜けた決定力！“蹴り直し”のPKを仕留め、セットプレーでドンピシャのヘッド弾！
現地６月17日に開催されたグループＬの第１節でクロアチア代表と激突。４−２と点の取り合いとなった一戦で、エースのハリー・ケインは２ゴールをマークした。
12分にPKを成功させ、42分には右CKからヘディングシュートを叩き込んだ。
「ケインの２ゴールは確かに印象的だったが、彼の守備面での活躍は、スリーライオンズのリーダーとしての新たな一面を浮き彫りにした」
90＋４分、クロアチアに得点のチャンスが訪れたが、イングランドの背番号９は、GKジョーダン・ピックフォードの目の前でシュートをブロック。イブラヒモビッチにとって、これこそがケインの輝かしい瞬間だったという。
「彼は２ゴールを決めたが、私のお気に入りは自陣でシュートをブロックした時だ。彼のようなトッププレーヤーが守備をするのを見ると、その犠牲、何かを強く望む気持ち、勝利への強い意志が伝わってくる」
相手のゴール前だけでなく、自陣のゴール前でも懸命にプレーする。「彼は、スター選手が普通はしないようなことも厭わない」と、イブラヒモビッチはその利他的な振る舞いを称えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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