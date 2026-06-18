乃木坂46金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』全国10店舗でパネル展の開催が決定！ “彼女感”が凝縮された先行カット第8弾も解禁

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6月30日に発売を控える、乃木坂46、金川紗耶の1st写真集『好きのグラデーション』のパネル展を全国10店舗にて開催する。また、パネル展の開催を記念して、彼女感たっぷりな先行カット第8弾（メイン写真）が6月18日に公開された。

■パネル展では本誌未掲載カットも展示

第8弾の先行カットは、金川紗耶も大好きな場所になったと語る、クロアチア・ドゥブロブニクの旧市街で撮影。こちらに手を差し出し、無邪気な笑顔を向ける姿は、本誌のテーマでもある“彼女感”が凝縮された至極の1枚となっている。このカットはパネル展でも展示される。

なお、パネル展は4つのテーマで構成。開催書店とテーマは以下のとおり。

【今日の紗耶かわいいでしょ？にこにこ♡やんちゃん】

・SHIBUYA TSUTAYA

・TSUTAYA EBISUBASHI

【一緒に食べたら100倍おいしい！もぐもぐ♡やんちゃん】

・紀伊國屋書店 新宿本店

・紀伊國屋書店 梅田本店

【ドキッとしちゃった？おすまし♡やんちゃん】

・HMV&BOOKS SHIBUYA

・HMV札幌ステラプレイス店

・ジュンク堂書店 名古屋店

【ずーっと一緒にいよ？彼女み♡やんちゃん】

・タワーレコード 渋谷店

・コーチャンフォー新川通り店

・ヨドバシカメラ マルチメディア京都店

先行カットを含む本誌掲載カットと、パネル展でしか見られない本誌未掲載カットの両方を楽しめる貴重な展示をぜひチェックしよう。

■書籍情報

2026.06.30 ON SALE

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』

■関連リンク

乃木坂46 金川紗耶1st写真集『好きのグラデーション』公式X

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