syudou × 八木勇征（FANTASTICS）が初タッグ！新曲「ラテマジック」がアニメ『株式会社マジルミエ』OPテーマに決定

シンガーソングライター／ボカロPのsyudouと、FANTASTICSのボーカル・八木勇征による新曲「ラテマジック」が日本テレビ系TVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期オープニングテーマに決定し、7月5日にデジタルリリースされることが発表された。

■すべての頑張る人に寄り添う応援ソング

7月4日に放送開始となる『株式会社マジルミエ』は、“怪異”と呼ばれる自然災害を退治する魔法少女が人々の憧れの職業となった世界を舞台に描かれる、“お仕事×魔法少女アクションアニメ”。syudouは第1期のエンディングテーマに続き、今作でも楽曲を手掛けることとなった。

自身歌唱楽曲「爆笑」が3,100万再生を超え、YouTube総再生数は4.6億回を超え、独自のダークな世界観を武器にファンを拡大しているsyudou。7月20日には東京・TOYOTA ARENA TOKYOにて『syudou Live 2026「プライド」』の開催を控えている。

一方、八木勇征はFANTASTICSのボーカルとして3度目の全国アリーナツアー『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』を開催中。先月ソロプロジェクト始動を発表し、6月10日に「GAME CHANGER」でソロデビューを果たすと、6月11日付レコチョクデイリーランキングで1位を獲得するなど大きな注目を集めている。

今回のTVアニメタイアップにより実現した異色のコラボによる新曲「ラテマジック」は、日々の喧騒のなかで奮闘する人々がひととき現実を忘れながら、軽やかに未来へ進んでいく姿を描いた、すべての頑張る人に寄り添う応援ソング。

ジャケット写真はイラストレーター・sakiyamaとアートディレクター塩野ダイによる描き下ろしとなっている。

なお、6月18日より「ラテマジック」デジタルリリースを記念したPre-Add/Pre-Save、Pre-Orderキャンペーンもスタートした。

■syudou コメント

syudouです。

この度はTVアニメ『株式会社マジルミエ』第2期のオープニングテーマを八木勇征さんと担当させていただくことになり、とても嬉しく思います。第1期はエンディングテーマで関わらせていただいておりましたので、ご縁が続くことを大変光栄に思います。

オープニングテーマ「ラテマジック」は、八木勇征さんと共に作った現代の労働讃歌です。会社員時代の自分を思い出したり、日々働く方々のことを想いながら制作しました。

本作品とあわせて楽曲も、多くの皆さまに楽しんでいただけたら幸いです。

■八木勇征 コメント

今回、ソロとして初めてのコラボを、syudouさんとさせていただけることをとても光栄に思います。

「爆笑」や「ギャンブル」など、以前から大好きだった楽曲を手掛けているsyudouさんとのコラボに、胸が高鳴りました。

「株式会社マジルミエ」は、現代社会の中に“魔法少女”という存在が融合していて、とても面白かったです。推しは重本浩司です（笑）。

アニメをさらに盛り上げられるような楽曲をsyudouさんと共に届けたいと思います！

■リリース情報

2026.07.05 ON SALE

syudou × 八木勇征(FANTASTICS)

DIGITAL SINGLE「ラテマジック」

■関連リンク

キャンペーン詳細はこちら

https://form.universal-music.co.jp/po_syudou-yuseiyagi_lattemagic/page/index.html

TVアニメ『株式会社マジルミエ』作品サイト

https://magilumiere-pr.com/

syudou OFFICIAL SITE

https://www.syudou.com

八木勇征 OFFICIAL SITE

https://www.ldh.co.jp/management/yagi_y/