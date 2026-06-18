10代がハマる「ハトゥハ」沼！Hearts2Hearts、NHK『沼にハマってきいてみた』に出演決定

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10代がどっぷりとハマっている世界（＝沼）を取材し、“好き”をとことん極めようとする10代（＝ハマったさん）の素顔や哲学に迫る、Ｅテレのバラエティ番組『沼にハマってきいてみた』。6月27日の放送回には、ゲストとして8人組ガールズグループ、Hearts2Hearts（ハーツトゥーハーツ／通称：ハトゥハ）が登場する。

■少女時代の代表曲「Gee」をカバーダンス

Hearts2Heartsは、2025年のデビュー以来、世界中の音楽チャートを席巻し、新人賞9冠という驚異的な記録を打ち立てた8人組。1stミニアルバムが日本の主要音楽チャートで1位を獲得、さらに自身初となる日本でのオープンスペースリリースイベントにファンが殺到し、SNSで話題になるなど、日本国内でも異例のムーブメントを起こしている。

メンバーのほとんどが10代という若さでありながら、過酷な練習生生活を勝ち抜いてきた彼女たちは、まさに「表現のエリート集団」。指先の角度までそろう「一糸乱れぬシンクロダンス（カルグンム）」で10代の心をつかんでいる。メンバーは、JIWOO（ジウ）、CARMEN（カルメン）、YUHA（ユハ）、STELLA（ステラ）、JUUN（ジューン）、A-NA（エイナ）、IAN（イアン）、YE-ON（イェオン）。19歳のリーダー・ジウを筆頭に、16歳の末っ子・イェオンまで、様々なキャリアを持つメンバーの素顔を掘り下げていく。

番組アンケートで、「ハトゥハにやってほしいこと」の1位に輝いたのは「カバーダンス」。スタジオでは、メンバーがリスペクトしてやまない事務所の先輩、少女時代の代表曲「Gee」のカバーを実演。 懐かしい名曲のパフォーマンスにMCのサーヤと野田クリスタルも大興奮となる。そして、最新曲「RUDE!」のダンスチャレンジで「ハトゥハ完コピ」を目指す小学生から大学生の19人がスタジオに集結。大人数ならではのフォーメーションを自ら考案し、憧れのハトゥハ本人の前で「FOCUS」のダンスパフォーマンスを披露する。緊張感と全力で踊りきった達成感から、感動のあまり涙を流す姿も。その熱い想いにメンバーも感激のリアクションを見せた。

他にも、仕事の合間に訪れた原宿で「デコカスタム」に夢中になるハトゥハに密着取材。メンバーそれぞれの性格が表れた個性的な作品に加え、ジウがサーヤのために作ったサプライズプレゼントも公開され、ステージとはひと味違う“ギャップ萌え”な素顔を観ることができる。

パフォーマンスコーナーでは、音楽ストリーミングとMVの再生回数がそれぞれ1億回再生突破の人気曲「RUDE!」のJapanese Ver.をスタジオライブで披露。

■番組情報

Ｅテレ『沼にハマってきいてみた』

06/27（土）20:00～20:30

NHK ONE 同時配信・1週間見逃し配信あり

再放送：07/03（金）24:00～

出演

MC：サーヤ（ラランド）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）

ゲスト：Herats2Hearts

ぬっしーの声：伊東健人

■関連リンク

『沼にハマってきいてみた』公式サイト

https://www.nhk.jp/g/ts/KNY2YKWLG9/

Hearts2Hearts OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/hearts2hearts/