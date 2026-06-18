ミセス大森元貴、上白石萌音の新作オリジナルアルバム『bouquet』に「メタセコイア」を楽曲提供

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上白石萌音が9月9日にリリースするオリジナルアルバム『bouquet』に、音楽特番での共演以来リスペクトとともに交友を深めてきた大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）による提供曲「メタセコイア」が収録されることが明らかとなった。

■穏やかで、凛とした切なさを持ち合わせた楽曲

先週開催されたMrs. GREEN APPLEが新しいエンタテインメントメディアとして立ち上げた『Mrs. GREEN APPLE presents 「CEREMONY」』にも上白石は出演。大森元貴著作の絵本『メメント・モリ』の朗読劇にも出演し、『CEREMONY』でも大森のソロ楽曲である「メメント・モリ」をカバーし話題となっていた。

『bouquet』は、10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が、10年の感謝を届けるオリジナルアルバム。「楽曲を提供いただくということは、命を一輪ずつ託していただいているように感じている」と語る上白石が、託してもらった一輪一輪と丁寧に向き合いながら、それらを束ねて花束にし、感謝を戻したいという想いからアルバムのタイトルは『bouquet』と名付けられた。

メタセコイアは紅葉が美しい、世界各地の公園や並木に植えられている落葉針葉樹。大森が提供した「メタセコイア」は、花言葉に“平和”という意味を持つこの木のように、穏やかで、凛とした切なさを持ち合わせた楽曲となっている。

アルバム『bouquet』には、すでに発表されていたGLIM SPANKYと藤原さくらの提供曲を含む全10曲が収録される

■リリース情報

2026.09.09 ON SALE

ALBUM『bouquet』

■関連リンク

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