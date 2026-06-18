「日経225ミニ」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限7819枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7819枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7819( 7819)
ソシエテジェネラル証券 5366( 5366)
バークレイズ証券 4744( 4744)
SBI証券 7613( 4575)
楽天証券 3107( 1223)
ゴールドマン証券 652( 652)
マネックス証券 476( 476)
松井証券 473( 473)
フィリップ証券 422( 422)
JPモルガン証券 197( 197)
三菱UFJeスマート 315( 191)
日産証券 118( 118)
インタラクティブ証券 84( 84)
ドイツ証券 46( 46)
三田証券 40( 40)
ビーオブエー証券 30( 30)
BNPパリバ証券 21( 21)
岩井コスモ証券 17( 17)
光世証券 10( 10)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 145( 145)
楽天証券 58( 40)
マネックス証券 35( 35)
フィリップ証券 32( 32)
JPモルガン証券 30( 30)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 64( 18)
松井証券 13( 13)
インタラクティブ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 12( 6)
日産証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227842( 227842)
ソシエテジェネラル証券 104391( 104391)
バークレイズ証券 88754( 88754)
SBI証券 69377( 32301)
楽天証券 46298( 25336)
松井証券 18116( 18116)
日産証券 9980( 9980)
BNPパリバ証券 6712( 6712)
三菱UFJeスマート 9957( 6049)
サスケハナ・ホンコン 5146( 5146)
JPモルガン証券 4700( 4700)
マネックス証券 4027( 4027)
ゴールドマン証券 3248( 3230)
モルガンMUFG証券 3163( 3163)
ビーオブエー証券 2819( 2819)
みずほ証券 2588( 2588)
フィリップ証券 1755( 1755)
インタラクティブ証券 1422( 1422)
UBS証券 1349( 1349)
ドイツ証券 680( 680)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7819( 7819)
ソシエテジェネラル証券 5366( 5366)
バークレイズ証券 4744( 4744)
SBI証券 7613( 4575)
楽天証券 3107( 1223)
ゴールドマン証券 652( 652)
マネックス証券 476( 476)
松井証券 473( 473)
フィリップ証券 422( 422)
JPモルガン証券 197( 197)
三菱UFJeスマート 315( 191)
日産証券 118( 118)
インタラクティブ証券 84( 84)
ドイツ証券 46( 46)
三田証券 40( 40)
ビーオブエー証券 30( 30)
BNPパリバ証券 21( 21)
岩井コスモ証券 17( 17)
光世証券 10( 10)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 145( 145)
楽天証券 58( 40)
マネックス証券 35( 35)
フィリップ証券 32( 32)
JPモルガン証券 30( 30)
ABNクリアリン証券 21( 21)
SBI証券 64( 18)
松井証券 13( 13)
インタラクティブ証券 12( 12)
三菱UFJeスマート 12( 6)
日産証券 5( 5)
BNPパリバ証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227842( 227842)
ソシエテジェネラル証券 104391( 104391)
バークレイズ証券 88754( 88754)
SBI証券 69377( 32301)
楽天証券 46298( 25336)
松井証券 18116( 18116)
日産証券 9980( 9980)
BNPパリバ証券 6712( 6712)
三菱UFJeスマート 9957( 6049)
サスケハナ・ホンコン 5146( 5146)
JPモルガン証券 4700( 4700)
マネックス証券 4027( 4027)
ゴールドマン証券 3248( 3230)
モルガンMUFG証券 3163( 3163)
ビーオブエー証券 2819( 2819)
みずほ証券 2588( 2588)
フィリップ証券 1755( 1755)
インタラクティブ証券 1422( 1422)
UBS証券 1349( 1349)
ドイツ証券 680( 680)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース