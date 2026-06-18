「日経225ミニ」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、7月限1万3702枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の日経225ミニ期近（2026年7月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3702枚だった。
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13702( 11702)
バークレイズ証券 6655( 6655)
ソシエテジェネラル証券 6092( 6092)
SBI証券 9065( 3841)
楽天証券 2869( 973)
フィリップ証券 517( 517)
マネックス証券 484( 484)
松井証券 290( 290)
三菱UFJeスマート 477( 259)
ゴールドマン証券 153( 153)
インタラクティブ証券 143( 143)
日産証券 132( 132)
三田証券 60( 60)
ドイツ証券 59( 59)
JPモルガン証券 41( 41)
BNPパリバ証券 36( 36)
岩井コスモ証券 14( 14)
光世証券 10( 10)
豊証券 5( 5)
UBS証券 1000( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 154( 154)
マネックス証券 61( 61)
楽天証券 79( 47)
フィリップ証券 45( 45)
SBI証券 119( 39)
ABNクリアリン証券 2021( 21)
三菱UFJeスマート 20( 16)
JPモルガン証券 14( 14)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 2004( 4)
豊証券 4( 4)
ゴールドマン証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 231243( 231230)
ソシエテジェネラル証券 137697( 137690)
バークレイズ証券 85810( 85804)
SBI証券 69036( 35594)
松井証券 20562( 20562)
楽天証券 34769( 20517)
日産証券 18245( 18245)
サスケハナ・ホンコン 13848( 13580)
JPモルガン証券 9435( 9435)
ゴールドマン証券 7653( 7615)
三菱UFJeスマート 12439( 7541)
モルガンMUFG証券 6615( 6615)
BNPパリバ証券 5968( 5968)
ビーオブエー証券 5626( 5358)
マネックス証券 4542( 4542)
SMBC日興証券 4287( 4287)
インタラクティブ証券 3872( 3872)
フィリップ証券 2335( 2335)
みずほ証券 2388( 2288)
野村証券 2201( 2167)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13702( 11702)
バークレイズ証券 6655( 6655)
ソシエテジェネラル証券 6092( 6092)
SBI証券 9065( 3841)
楽天証券 2869( 973)
フィリップ証券 517( 517)
マネックス証券 484( 484)
松井証券 290( 290)
三菱UFJeスマート 477( 259)
ゴールドマン証券 153( 153)
インタラクティブ証券 143( 143)
日産証券 132( 132)
三田証券 60( 60)
ドイツ証券 59( 59)
JPモルガン証券 41( 41)
BNPパリバ証券 36( 36)
岩井コスモ証券 14( 14)
光世証券 10( 10)
豊証券 5( 5)
UBS証券 1000( 0)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 154( 154)
マネックス証券 61( 61)
楽天証券 79( 47)
フィリップ証券 45( 45)
SBI証券 119( 39)
ABNクリアリン証券 2021( 21)
三菱UFJeスマート 20( 16)
JPモルガン証券 14( 14)
松井証券 9( 9)
インタラクティブ証券 5( 5)
日産証券 2004( 4)
豊証券 4( 4)
ゴールドマン証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 1000( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 231243( 231230)
ソシエテジェネラル証券 137697( 137690)
バークレイズ証券 85810( 85804)
SBI証券 69036( 35594)
松井証券 20562( 20562)
楽天証券 34769( 20517)
日産証券 18245( 18245)
サスケハナ・ホンコン 13848( 13580)
JPモルガン証券 9435( 9435)
ゴールドマン証券 7653( 7615)
三菱UFJeスマート 12439( 7541)
モルガンMUFG証券 6615( 6615)
BNPパリバ証券 5968( 5968)
ビーオブエー証券 5626( 5358)
マネックス証券 4542( 4542)
SMBC日興証券 4287( 4287)
インタラクティブ証券 3872( 3872)
フィリップ証券 2335( 2335)
みずほ証券 2388( 2288)
野村証券 2201( 2167)
大和証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース