「TOPIX先物」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万314枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万314枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10314( 10314)
バークレイズ証券 9364( 9364)
ソシエテジェネラル証券 7221( 7221)
ビーオブエー証券 2333( 2333)
JPモルガン証券 1633( 1633)
ゴールドマン証券 1445( 1373)
サスケハナ・ホンコン 1274( 1274)
BNPパリバ証券 1232( 1232)
モルガンMUFG証券 705( 705)
シティグループ証券 295( 295)
ドイツ証券 165( 165)
SBI証券 197( 157)
日産証券 153( 153)
HSBC証券 120( 120)
UBS証券 93( 93)
三菱UFJeスマート 115( 91)
野村証券 60( 60)
松井証券 37( 37)
みずほ証券 28( 28)
インタラクティブ証券 24( 24)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10314( 10314)
バークレイズ証券 9364( 9364)
ソシエテジェネラル証券 7221( 7221)
ビーオブエー証券 2333( 2333)
JPモルガン証券 1633( 1633)
ゴールドマン証券 1445( 1373)
サスケハナ・ホンコン 1274( 1274)
BNPパリバ証券 1232( 1232)
モルガンMUFG証券 705( 705)
シティグループ証券 295( 295)
ドイツ証券 165( 165)
SBI証券 197( 157)
日産証券 153( 153)
HSBC証券 120( 120)
UBS証券 93( 93)
三菱UFJeスマート 115( 91)
野村証券 60( 60)
松井証券 37( 37)
みずほ証券 28( 28)
インタラクティブ証券 24( 24)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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