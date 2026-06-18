「日経225先物」手口情報（18日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万394枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の日経225先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万394枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10394( 10322)
バークレイズ証券 5426( 5426)
ソシエテジェネラル証券 4956( 4956)
サスケハナ・ホンコン 878( 878)
楽天証券 1239( 733)
JPモルガン証券 734( 695)
SBI証券 1168( 674)
松井証券 640( 640)
ゴールドマン証券 594( 589)
日産証券 542( 542)
野村証券 378( 378)
フィリップ証券 268( 268)
モルガンMUFG証券 260( 260)
ビーオブエー証券 242( 227)
インタラクティブ証券 194( 194)
BNPパリバ証券 240( 185)
マネックス証券 174( 174)
UBS証券 195( 143)
シティグループ証券 111( 111)
ドイツ証券 104( 104)
三菱UFJeスマート 70( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
楽天証券 147( 123)
ソシエテジェネラル証券 84( 84)
ABNクリアリン証券 74( 74)
バークレイズ証券 52( 52)
SBI証券 25( 19)
日産証券 18( 18)
JPモルガン証券 16( 16)
フィリップ証券 15( 15)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10394( 10322)
バークレイズ証券 5426( 5426)
ソシエテジェネラル証券 4956( 4956)
サスケハナ・ホンコン 878( 878)
楽天証券 1239( 733)
JPモルガン証券 734( 695)
SBI証券 1168( 674)
松井証券 640( 640)
ゴールドマン証券 594( 589)
日産証券 542( 542)
野村証券 378( 378)
フィリップ証券 268( 268)
モルガンMUFG証券 260( 260)
ビーオブエー証券 242( 227)
インタラクティブ証券 194( 194)
BNPパリバ証券 240( 185)
マネックス証券 174( 174)
UBS証券 195( 143)
シティグループ証券 111( 111)
ドイツ証券 104( 104)
三菱UFJeスマート 70( 0)
取引高( 立会内)
楽天証券 147( 123)
ソシエテジェネラル証券 84( 84)
ABNクリアリン証券 74( 74)
バークレイズ証券 52( 52)
SBI証券 25( 19)
日産証券 18( 18)
JPモルガン証券 16( 16)
フィリップ証券 15( 15)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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