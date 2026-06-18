「日経225先物」手口情報（18日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万3774枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月18日の日経225先物期近（2026年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3774枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13774( 12224)
ソシエテジェネラル証券 10702( 10456)
バークレイズ証券 9253( 9179)
JPモルガン証券 3607( 2546)
サスケハナ・ホンコン 2708( 2382)
野村証券 3554( 1694)
モルガンMUFG証券 2646( 1682)
ゴールドマン証券 1597( 1161)
日産証券 1301( 1101)
BNPパリバ証券 1595( 1082)
SBI証券 1815( 949)
楽天証券 1130( 816)
UBS証券 1086( 723)
松井証券 553( 553)
ビーオブエー証券 2022( 536)
ドイツ証券 508( 493)
三菱UFJ証券 574( 452)
インタラクティブ証券 442( 442)
シティグループ証券 445( 430)
みずほ証券 960( 338)
SMBC日興証券 268( 0)
三菱UFJeスマート 90( 0)
大和証券 67( 0)
◯2026年12月限（特別清算日：12月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
ABNクリアリン証券 374( 69)
楽天証券 60( 52)
SBI証券 46( 28)
日産証券 23( 23)
松井証券 20( 20)
JPモルガン証券 196( 13)
バークレイズ証券 12( 12)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 5( 3)
モルガンMUFG証券 122( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13774( 12224)
ソシエテジェネラル証券 10702( 10456)
バークレイズ証券 9253( 9179)
JPモルガン証券 3607( 2546)
サスケハナ・ホンコン 2708( 2382)
野村証券 3554( 1694)
モルガンMUFG証券 2646( 1682)
ゴールドマン証券 1597( 1161)
日産証券 1301( 1101)
BNPパリバ証券 1595( 1082)
SBI証券 1815( 949)
楽天証券 1130( 816)
UBS証券 1086( 723)
松井証券 553( 553)
ビーオブエー証券 2022( 536)
ドイツ証券 508( 493)
三菱UFJ証券 574( 452)
インタラクティブ証券 442( 442)
シティグループ証券 445( 430)
みずほ証券 960( 338)
SMBC日興証券 268( 0)
三菱UFJeスマート 90( 0)
大和証券 67( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 78( 78)
ABNクリアリン証券 374( 69)
楽天証券 60( 52)
SBI証券 46( 28)
日産証券 23( 23)
松井証券 20( 20)
JPモルガン証券 196( 13)
バークレイズ証券 12( 12)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 5( 3)
モルガンMUFG証券 122( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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