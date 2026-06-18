池谷直樹、コロナ禍で1億円超えの負債を抱えていた 自宅売却の覚悟…自身の象徴“モンスターボックス”に付いた衝撃の査定額
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』（後11：00）の＃4が18日、放送される。
【写真】控えめに言っても巨大…23段のモンスターボックス
“資産を売る人”3人目は、かつて高視聴率を記録した国民的番組で偉大な世界記録を樹立し、日本のトップアスリートとして一世を風靡した池谷直樹。しかしその裏では、過去のエンターテインメント事業での不測の事態やコロナ禍による打撃が重なり、1億2000万円という莫大な負債を抱えていた。
現在はキッチンカーでのたこ焼き販売や体操教室などを行う池谷は、「引退したアスリートのセカンドキャリアの場所を作りたい」という一念から、かつて閉鎖を余儀なくされたアクロバットレストランの再建を決意。夢に必要な巨額の資金を調達するため、自宅売却の検討、さらには自身のアイデンティティそのものである「モンスターボックス（巨大飛び箱）」までを査定に出すことに。スタジオで明かされる、プロの査定士も唸った驚きの査定ロジックとは？そして、父の夢を全面的に応援すべくロケに集結した3人の息子たちと妻が語る、家族の絆と覚悟のドラマは必見だ。
そして池谷のギフティングステージには、新たな資産家として、総資産およそ5億円を誇るダディ東京のオーナー・西山ダディダディ氏が初登場。SNSの総再生回数6億回超えを誇る気鋭の経営者が、「内容よりも人の心を動かせるプレゼンかどうかを見たい」と独自の審査基準を掲げ、高級腕時計やマンションの権利書など、驚愕の資産を携えて参戦する。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。
【写真】控えめに言っても巨大…23段のモンスターボックス
“資産を売る人”3人目は、かつて高視聴率を記録した国民的番組で偉大な世界記録を樹立し、日本のトップアスリートとして一世を風靡した池谷直樹。しかしその裏では、過去のエンターテインメント事業での不測の事態やコロナ禍による打撃が重なり、1億2000万円という莫大な負債を抱えていた。
そして池谷のギフティングステージには、新たな資産家として、総資産およそ5億円を誇るダディ東京のオーナー・西山ダディダディ氏が初登場。SNSの総再生回数6億回超えを誇る気鋭の経営者が、「内容よりも人の心を動かせるプレゼンかどうかを見たい」と独自の審査基準を掲げ、高級腕時計やマンションの権利書など、驚愕の資産を携えて参戦する。
本作は芸能人が自らの意思で売却可能な資産を手放し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ。番組MCは前作に続き、小島瑠璃子と平成ノブシコブシ・吉村崇が続投。約2年半ぶりに芸能活動へ復帰した小島と、安定感ある進行で番組を支える吉村が、出演者たちの再起への挑戦やリアルな金銭事情を見届ける。