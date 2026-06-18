トヨタ豊田章男会長、“ノリノリ全開”で「夜の踊り子」 サカナクションとのコラボ映像に驚きの声「これは凄い」「みんな、無邪気でカワイイなぁ」
トヨタ自動車・豊田章男会長が18日、サカナクションの公式インスタグラムに登場。SNSで話題の「夜の踊り子」ダンスで共演した。
【動画】「大企業のトップが…」トヨタ豊田会長の「夜の踊り子」
今回の動画では、豊田会長が船首で踊る“少年役”を担当し、その後方でサカナクションの5人がボートの“漕ぎ手役”に。豊田会長は先頭でノリノリ笑顔で“完璧”なダンスを披露。その様子を見たメンバーは、驚きながらも楽しそうな表情を見せている。この映像は、13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の会場で撮影されたとみられ、そろって“夜の踊り子ミーム”が再現されている。
コメント欄には「これは凄い」「とんでもないコラボwww」「大企業のトップの方がやってくれるとはすごい」「章男さん何をしてらっしゃるwww 最高ですねw」「トヨタ会長さん、ノリ良い」「最高です！」「困惑してるサカナクションが最高」「みんな、無邪気でカワイイなぁ」などのコメントが寄せられている。
サカナクションの楽曲「夜の踊り子」は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と組み合わせたショート動画がミーム化し、TikTokやYouTubeを中心に拡散されている。
【動画】「大企業のトップが…」トヨタ豊田会長の「夜の踊り子」
今回の動画では、豊田会長が船首で踊る“少年役”を担当し、その後方でサカナクションの5人がボートの“漕ぎ手役”に。豊田会長は先頭でノリノリ笑顔で“完璧”なダンスを披露。その様子を見たメンバーは、驚きながらも楽しそうな表情を見せている。この映像は、13日に開催された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の会場で撮影されたとみられ、そろって“夜の踊り子ミーム”が再現されている。
サカナクションの楽曲「夜の踊り子」は、インドネシアの伝統的なボートレース「パチュ・ジャルール」で船首に立って踊る少年の映像と組み合わせたショート動画がミーム化し、TikTokやYouTubeを中心に拡散されている。