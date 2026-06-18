アクロバティックなパフォーマンスや独特なキャラクター性で、球団の枠を超えて高い人気を誇る中日ドラゴンズのマスコット「ドアラ」。その可動式プラスチックモデルに、ファン待望の新たなバリエーションが仲間入りします。

株式会社ピーエムオフィスエーは、ホビーブランドPLUMPMOA（プラムピーエムオーエー）が展開するキャラクタープラキットシリーズ「プラフィア」の新商品として、「プラフィア ドアラ（ビジターVer.）」の発売を発表しました。6月18日より予約受付を開始しており、8月に発売される予定です。

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■ 素組みでも鮮やか 新規追加されたビジター専用パーツ

本商品は、先行して発売されているホームユニホーム姿の「プラフィア ドアラ」をベースに開発されたもの。最大の特徴は、鮮やかなブルーが映えるビジターカラーで特別に成型された新規ユニホームパーツです。

帽子やユニホームにあしらわれた球団ロゴ、そして背番号「1994」といった意匠は、あらかじめパーツ自体に高精度のタンポ印刷が施されています。ホームユニホーム版と比較して印刷に使用するカラーの色数を増やすことで、ビジターユニホーム特有の深みのある色合いをより鮮明に再現しており、工具を使った塗装を行わずそのまま組み立てるだけでも実物さながらのハイクオリティな姿が完成します。

また、付属のマーキングシールもビジター仕様に合わせて全面的に刷新されました。腕のマークやパンツの側面に走る白いラインといった細部まで再現できるほか、ドアラに欠かせないフリップボードの文字内容も新しくなっています。

■ 全高10cmに凝縮された圧倒的可動域 「食パン」などおなじみの小物も充実

キットは全高約10cmの手のひらサイズながら、なめらかな関節可動としっかりとした保持力のバランスを両立。これにより、バットを構えるオーソドックスなポーズはもちろん、ドアラならではのシュールなアクションや、おなじみのポーズまで自由自在に表現することが可能です。

さらに、ポージングの幅を広げる豊富なオプションパーツも大きな魅力。4種類のハンドパーツに加え、バット、バット型メガホン2個、フリップボード2枚が付属。そして、ドアラの好物（契約更改の年俸）としても有名な「食パン」も2個同梱されており、ファンなら思わずニヤリとしてしまうディスプレイが楽しめます。

そのほか、球団旗をモチーフに新規デザインされたバックパネル風の背景シートと専用台座もセットになっており、シーズンオフの記者会見を思わせるシーンなども再現できるようになっています。

商品の価格は税込4400円。PLUM公式オンラインショップ「PLUM WEB SHOP」から予約・購入した場合には、直販限定特典としてさらに「オリジナル背景シート3枚」が追加でプレゼントされます。ハートが散りばめられたポップな背景や、球場のマウンドをイメージした背景などが用意されており、様々なシチュエーションでドアラを撮影・展示して楽しむことができます。

組み立てる楽しさと、手元でコミカルに動かす楽しさを兼ね備えたファン必携のアイテムとして、今夏のホビーシーンでも注目される一作となりそうです。

（C）中日ドラゴンズ

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026061806.html