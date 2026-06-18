テレ東『晩酌の流儀５』に片岡鶴太郎出演「シーズン1から大ファンで拝見しておりました」追加キャスト5人発表【コメント全文】
テレビ東京は7月3日から、栗山千明主演のドラマ25『晩酌の流儀５』（毎週金曜 深0：52）を放送する。18日、片岡鶴太郎ら追加キャスト5人が発表された。
【写真】楽しみ〜 『晩酌の流儀５』の片岡鶴太郎らキャスト
本作は「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。初の2クール連続放送となった昨年に続き、今回も、テレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続で放送する。7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”と称し、進化した「晩酌の流儀」を届ける。
主演を筆頭にお馴染みのキャストが再集結。“晩酌”のためならどんな努力も厭わない、「ホップハウジング」のエース社員であり、本作の主人公でもある伊澤美幸を栗山千明が演じる。
18日は追加キャストが発表。肉に対して異常なまでの情熱を持ち、独自すぎる“肉方程式”を真顔で語る、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山役として土屋伸之（ナイツ）、強面で口下手なため誤解されやすいが実は温厚で優しい、美幸に恋心を抱く、鮮魚店「新雪谷統一」の店員・ヤス役として本宮泰風、ヤスの兄で、明るくひょうきんでヤスの恋の背中を押す、鮮魚店「新雪谷統一」の店長・アキラ役としてアキラ100％の出演が決定した。
さらに今シーズンからレギュラーキャストとして、ヨガの達人であり、自称「ウマエネルギー」という超人的な力を操る青果店「馬太郎」の店主・馬太郎役を、片岡鶴太郎が怪演する。今作で北海道への進出を果たす、美幸が勤める「ホップハウジング」。その札幌支店の支店長候補・林崎役として、TEAM NACS のリーダー・森崎博之の出演も決定した。
■土屋伸之（ナイツ）コメント
今回も肉山役でドラマに参加させて頂けるという事で大変光栄です。すでに撮影終了後のおつまみオールスターが登場する打ち上げの事で頭がいっぱいですが、しっかり撮影もナイスミートできるように頑張ります。
■本宮泰風 コメント
美幸さんを好きになってしまった魚屋です。でも勇気がありません。
だから兄貴に煽られます。けれどうまくいきません。しかし今回は…！？
■アキラ100％ コメント
へい、いらっしゃい！『晩酌の流儀』シーズン5に、鮮魚店「新雪谷統一」の店主として出演させていただきます。シーズン4から商店街の一員になり、楽しくてあっという間の半年間でした。今シーズンはどんなことが起きるのか!?みなさんも晩酌しながら番組をご覧ください。
美幸さんに最高の魚を届けられるよう、頑張ります。よろしくお願いします！
■片岡鶴太郎 コメント
シーズン1から大ファンで拝見しておりました 晩酌の流儀 シーズン５から登場して参ります これは大変な事になるぞー 絶対にお見逃しなく 馬太郎と云う強烈なキャラクターでクセになります〜お楽しみに〜!!
■森崎博之 コメント
このたびは北海道をロケ地に選んで下さりありがとうございました。
濃密すぎる毎日で全く共演者ともスタッフさんとも飲みに行けず残念でしたが、初夏の北海道の美しい景色と食材をこれでもかと撮影していただきました。放送が楽しみです！
【写真】楽しみ〜 『晩酌の流儀５』の片岡鶴太郎らキャスト
本作は「1日の最後に飲むお酒を最高に美味しく飲むことが出来るか」を追求する、“お酒”をテーマにしたグルメドラマ。初の2クール連続放送となった昨年に続き、今回も、テレ東の深夜ドラマでは異例となる2クール連続で放送する。7月クールと10月クールでそれぞれ“夏編”、“秋・冬編”と称し、進化した「晩酌の流儀」を届ける。
18日は追加キャストが発表。肉に対して異常なまでの情熱を持ち、独自すぎる“肉方程式”を真顔で語る、精肉店「ナイスミート」の店主・肉山役として土屋伸之（ナイツ）、強面で口下手なため誤解されやすいが実は温厚で優しい、美幸に恋心を抱く、鮮魚店「新雪谷統一」の店員・ヤス役として本宮泰風、ヤスの兄で、明るくひょうきんでヤスの恋の背中を押す、鮮魚店「新雪谷統一」の店長・アキラ役としてアキラ100％の出演が決定した。
さらに今シーズンからレギュラーキャストとして、ヨガの達人であり、自称「ウマエネルギー」という超人的な力を操る青果店「馬太郎」の店主・馬太郎役を、片岡鶴太郎が怪演する。今作で北海道への進出を果たす、美幸が勤める「ホップハウジング」。その札幌支店の支店長候補・林崎役として、TEAM NACS のリーダー・森崎博之の出演も決定した。
■土屋伸之（ナイツ）コメント
今回も肉山役でドラマに参加させて頂けるという事で大変光栄です。すでに撮影終了後のおつまみオールスターが登場する打ち上げの事で頭がいっぱいですが、しっかり撮影もナイスミートできるように頑張ります。
■本宮泰風 コメント
美幸さんを好きになってしまった魚屋です。でも勇気がありません。
だから兄貴に煽られます。けれどうまくいきません。しかし今回は…！？
■アキラ100％ コメント
へい、いらっしゃい！『晩酌の流儀』シーズン5に、鮮魚店「新雪谷統一」の店主として出演させていただきます。シーズン4から商店街の一員になり、楽しくてあっという間の半年間でした。今シーズンはどんなことが起きるのか!?みなさんも晩酌しながら番組をご覧ください。
美幸さんに最高の魚を届けられるよう、頑張ります。よろしくお願いします！
■片岡鶴太郎 コメント
シーズン1から大ファンで拝見しておりました 晩酌の流儀 シーズン５から登場して参ります これは大変な事になるぞー 絶対にお見逃しなく 馬太郎と云う強烈なキャラクターでクセになります〜お楽しみに〜!!
■森崎博之 コメント
このたびは北海道をロケ地に選んで下さりありがとうございました。
濃密すぎる毎日で全く共演者ともスタッフさんとも飲みに行けず残念でしたが、初夏の北海道の美しい景色と食材をこれでもかと撮影していただきました。放送が楽しみです！