moxymill、新メンバー2人を募集 「SEXY」「BEAUTY」を担当
ガールズグループ・moxymillの新メンバーオーディションの応募受付が開始された。
【ライブ写真】前体制でのラストステージに立ったmoxymillメンバー
moxymillは、オーディション番組『SEVEN COLORS』から誕生し、昨年1月にデビューしたグループ。個性の異なるCharm（魅力）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わる独自のスタイルが特徴だ。約3000人を動員したデビューライブを開催し、わずか1年で6曲をリリース。東京ガールズコレクションやGirlsAwardをはじめ、多くのステージに立ってきた。
5月31日にCharm「SEXY」を担ってきたMOMOCAが卒業し、新メンバーオーディション『to the nex7』が開催されることとなった。
募集するのは、MOMOCAが担っていたCharm「SEXY」と、結成当初から7人目のために用意されてきたCharm「BEAUTY」の2人。選ばれた2人は現メンバー5人と合流し、7人体制の新生moxymillとして今秋より始動する。
審査の様子はmoxymillの公式YouTubeチャンネルで随時配信される予定。募集の詳細はmoxymillの公式サイトで確認できる。
【ライブ写真】前体制でのラストステージに立ったmoxymillメンバー
moxymillは、オーディション番組『SEVEN COLORS』から誕生し、昨年1月にデビューしたグループ。個性の異なるCharm（魅力）をメンバーごとに持ち、楽曲ごとにセンターとCharmが入れ替わる独自のスタイルが特徴だ。約3000人を動員したデビューライブを開催し、わずか1年で6曲をリリース。東京ガールズコレクションやGirlsAwardをはじめ、多くのステージに立ってきた。
募集するのは、MOMOCAが担っていたCharm「SEXY」と、結成当初から7人目のために用意されてきたCharm「BEAUTY」の2人。選ばれた2人は現メンバー5人と合流し、7人体制の新生moxymillとして今秋より始動する。
審査の様子はmoxymillの公式YouTubeチャンネルで随時配信される予定。募集の詳細はmoxymillの公式サイトで確認できる。