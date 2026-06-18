timelesz、熱気と歓声に包まれた初音楽フェスを収録 『消えない花火』予約購入特典の内容解禁
8人組グループ・timeleszが7月29日にリリースする、ニューシングル「消えない花火」の3形態同時予約購入特典の内容が発表された。
【写真】ポップさもエモさも…timeleszの魅力が詰まった「消えない花火」ジャケット写真
まずはストリーミング映像。1つ目の映像は4月にtimeleszが初出演した音楽フェス「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」でのライブ本編映像。グループにとって初音楽フェス出演となったステージは、会場を埋め尽くした観客の熱気と大きな歓声に包まれ、大盛り上がりの全11曲のパフォーマンスとなった。普段のコンサートとは違った表情のパフォーマンスが観られる貴重なライブ映像となっている。
2つ目は「消えない花火」ミュージックビデオのメンバーソロバージョン(short size)。ミュージックビデオの公開日は明らかになっていないが、各メンバーのエモーショナルな表情が切り取られたソロバージョンに期待だ。
さらに、グッズ特典は「消えない花火」クリアフレークシール ソロ絵柄8種セットに決定。メンバー8人それぞれをかたどった人型のフレークシールとなっている。また楽曲タイトルにちなみ、メンバーカラーの花火モチーフが背景にあり、この夏にぴったりの特別な特典となる。
シングルの全貌が徐々に解禁され、今後の情報にも期待したい。
【写真】ポップさもエモさも…timeleszの魅力が詰まった「消えない花火」ジャケット写真
まずはストリーミング映像。1つ目の映像は4月にtimeleszが初出演した音楽フェス「JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026」でのライブ本編映像。グループにとって初音楽フェス出演となったステージは、会場を埋め尽くした観客の熱気と大きな歓声に包まれ、大盛り上がりの全11曲のパフォーマンスとなった。普段のコンサートとは違った表情のパフォーマンスが観られる貴重なライブ映像となっている。
さらに、グッズ特典は「消えない花火」クリアフレークシール ソロ絵柄8種セットに決定。メンバー8人それぞれをかたどった人型のフレークシールとなっている。また楽曲タイトルにちなみ、メンバーカラーの花火モチーフが背景にあり、この夏にぴったりの特別な特典となる。
シングルの全貌が徐々に解禁され、今後の情報にも期待したい。