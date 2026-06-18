RIP SLYME、活動休止前ラストライブ映像作品発売へ 初回限定盤は4枚組の豪華盤
3月22日にメジャーデビュー25周年を迎え、同日をもって活動休止に入ったRIP SLYMEが、東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催したワンマンライブ『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の映像作品『GREATEST LIVE VIDEO』を9月9日にBlu-ray＆DVDで発売することが決定した。
【ライブ写真】RIP SLYME活動休止前ラスト公演の貴重なショットがたっぷり！ソロカットも
同作は全3形態でリリース。初回限定盤（Blu-ray）のDISC 1には、ファイナル公演となった3月22日の『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の模様に加え、1日目、2日目公演から抜粋した楽曲も収録される。DISC 2には、再集結後約8年ぶりのツアー『RIP SLYME TOUR 2025 DANCE FLOOR MASSIVE FINAL』のファイナル公演、DISC 3にはクリスマスに2日間開催された『GREATEST CHRISTMAS』の2日目となる12月25日公演を収録。さらにDISC 4には特典映像が収められる。
通常盤には、初回限定盤DISC 1と同内容の『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の映像が収録される。
7月31日までに予約すると、特典として「RIP SLYME GREATEST CARD」をプレゼント。詳細は後日発表されるが、ここでしか手に入らないレアカードになるという。また、対象店舗での購入者特典も用意される。
あわせて、メジャーデビュー25周年を記念し、1stアルバム『FIVE』から10thアルバム『10』まで全10作品のオリジナルアルバムをレコード化することも決定。10作品すべてを購入して応募すると、特典「RIP SLYME Special Photo」が必ずもらえる企画も発表されている。
同作は全3形態でリリース。初回限定盤（Blu-ray）のDISC 1には、ファイナル公演となった3月22日の『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の模様に加え、1日目、2日目公演から抜粋した楽曲も収録される。DISC 2には、再集結後約8年ぶりのツアー『RIP SLYME TOUR 2025 DANCE FLOOR MASSIVE FINAL』のファイナル公演、DISC 3にはクリスマスに2日間開催された『GREATEST CHRISTMAS』の2日目となる12月25日公演を収録。さらにDISC 4には特典映像が収められる。
通常盤には、初回限定盤DISC 1と同内容の『RIP SLYME 25th Anniversary GREATEST LIVE - Final Three Nights -』の映像が収録される。
7月31日までに予約すると、特典として「RIP SLYME GREATEST CARD」をプレゼント。詳細は後日発表されるが、ここでしか手に入らないレアカードになるという。また、対象店舗での購入者特典も用意される。
あわせて、メジャーデビュー25周年を記念し、1stアルバム『FIVE』から10thアルバム『10』まで全10作品のオリジナルアルバムをレコード化することも決定。10作品すべてを購入して応募すると、特典「RIP SLYME Special Photo」が必ずもらえる企画も発表されている。