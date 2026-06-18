浜田雅功、“相方”の「チキンライス」に強烈ツッコミ 山崎育三郎と豊中で街ブラ
俳優の山崎育三郎が20日放送のMBS『ごぶごぶ』（後1：54〜3：00 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】ミュージカル風で披露！“相方”の「チキンライス」にツッコむ浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、数々の人気ミュージカルで主演を務めるほか、ドラマや映画など、幅広いジャンルで多彩な才能を発揮している“ミュージカル界のプリンス”山崎育三郎。
今回のオープニングは大阪・豊中市にある阪急電鉄の庄内駅。浜田は相方の顔を見るなり、「おい！育三郎や」と、山崎の肩を叩きながら驚きの表情を浮かべる。一方の山崎はカメラに向かって「プリンスポーズ」であいさつ。「それやめろ！」と、浜田は早速強烈なツッコミを入れる。
今回は、肉が大好きな山崎のために「いっくんとめちゃくちゃうまく肉を食べよう！」と題して、良い食材を買い出しに行き、食欲が高まった状態でバーベキューを最高に楽しむ。
続いて海鮮の食材を買うため創業70年の歴史を誇る「豊南市場」ではグランドピアノを発見。 “音楽を聴くと食欲が上がる！？”ということで、山崎が弾き語りを披露することに。予告動画では、浜田の名曲「チキンライス」をミュージカル風にアレンジして披露する山崎に、浜田が「やかましい！」と強烈なツッコミを入れる様子が映っている。
【動画】ミュージカル風で披露！“相方”の「チキンライス」にツッコむ浜田雅功
ダウンタウンの浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、数々の人気ミュージカルで主演を務めるほか、ドラマや映画など、幅広いジャンルで多彩な才能を発揮している“ミュージカル界のプリンス”山崎育三郎。
今回のオープニングは大阪・豊中市にある阪急電鉄の庄内駅。浜田は相方の顔を見るなり、「おい！育三郎や」と、山崎の肩を叩きながら驚きの表情を浮かべる。一方の山崎はカメラに向かって「プリンスポーズ」であいさつ。「それやめろ！」と、浜田は早速強烈なツッコミを入れる。
続いて海鮮の食材を買うため創業70年の歴史を誇る「豊南市場」ではグランドピアノを発見。 “音楽を聴くと食欲が上がる！？”ということで、山崎が弾き語りを披露することに。予告動画では、浜田の名曲「チキンライス」をミュージカル風にアレンジして披露する山崎に、浜田が「やかましい！」と強烈なツッコミを入れる様子が映っている。