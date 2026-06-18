舘ひろし×新垣結衣『パパとムスメの7日間』ファミリー劇場初放送＆全話一挙放送 名作ドラマ再び
俳優・舘ひろし主演のホームドラマ『パパとムスメの7日間』（2007年）が、CS放送「ファミリー劇場」で初放送されることが決定した。6月19日に主演映画『免許返納!?』が公開されることを記念した特集企画の一環として、全話一挙放送される。
【場面写真】父（舘ひろし）娘（新垣結衣）が入れ替わり異色な掛け合い
同作は、五十嵐貴久氏の同名小説を原作に、人格が入れ替わってしまった父と娘の7日間を描くハートウォーミングドラマ。高校2年生の娘・小梅と父親の恭一郎が、電車での事故をきっかけに人格が入れ替わるという奇想天外な設定で話題を集めた。
サラリーマンの父・恭一郎を演じる舘は、娘の人格が入った“中身は女子高生”の父親役を熱演。ダンディーなイメージとは一線を画すコミカルな演技で、新たな一面を見せた。
一方、高校生の小梅役を務めた新垣結衣は、中身が父親になってしまった女子高生を自然体で表現。当時19歳だった新垣の演技力にも大きな注目が集まった。
父娘ならではの掛け合いに加え、互いの立場を経験することで生まれる家族の絆も見どころの1つ。笑いあり、涙ありのストーリーは、放送から約20年を経た今も多くのファンに愛され続けている。
共演には、加藤成亮（現・加藤シゲアキ）、佐田真由美、森田彩華、高田延彦、佐々木すみ江、江守徹、八嶋智人、麻生祐未ら豪華キャストが名を連ねる。
【場面写真】父（舘ひろし）娘（新垣結衣）が入れ替わり異色な掛け合い
同作は、五十嵐貴久氏の同名小説を原作に、人格が入れ替わってしまった父と娘の7日間を描くハートウォーミングドラマ。高校2年生の娘・小梅と父親の恭一郎が、電車での事故をきっかけに人格が入れ替わるという奇想天外な設定で話題を集めた。
一方、高校生の小梅役を務めた新垣結衣は、中身が父親になってしまった女子高生を自然体で表現。当時19歳だった新垣の演技力にも大きな注目が集まった。
父娘ならではの掛け合いに加え、互いの立場を経験することで生まれる家族の絆も見どころの1つ。笑いあり、涙ありのストーリーは、放送から約20年を経た今も多くのファンに愛され続けている。
共演には、加藤成亮（現・加藤シゲアキ）、佐田真由美、森田彩華、高田延彦、佐々木すみ江、江守徹、八嶋智人、麻生祐未ら豪華キャストが名を連ねる。