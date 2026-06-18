サッカーFIFAワールドカップに出場している日本代表は日本時間18日(現地時間17日)、第2戦のチュニジア戦へ向けて、選手たちが練習で汗を流しました。

MF堂安律選手は6月16日が誕生日。自身のインスタグラムでは、前日にチームメートからお祝いされた様子を投稿していました。

大きな戦いの中で28歳を迎え、「これほど実感のない誕生日は初めてなので、いろんなことに気を取られるというか、誕生日は頭に全くなかった」といい、「メッセージもたくさんいただきました。家族とも会って祝ってもらいましたけれど、また大会後に祝ってくれって伝えた」と家族との会話を明かしました。

今大会、日本代表の「10番」を背負い、さらに遠藤航選手の離脱により、キャプテンマークをつけて試合へ臨みました。

強豪オランダ相手に2-2の引き分けで終えてから3日。遠藤選手について聞かれ、「彼が先頭に立ってこのチームをつくりあげてくれたと思ってますし、彼がみんなの前で“ワールドカップ優勝”とはっきり記者会見でも言って、日本国民やメディアの皆さんも後押しされてやってくれた。キャプテンマークは遠藤航のものと思っていますし、彼に恩返しじゃないですけれど、感謝の気持ちを伝えられるように僕たちはプレーするだけ」と語りました。

また21日2戦目チュニジア戦についても言及。前回大会は初戦でドイツを下したあと、2戦目でコスタリカに敗戦。最終的に3戦目でスペインを破り、グループステージを首位突破したものの、苦い経験を味わいました。

堂安選手は、「(4年前の)カタールワールドカップで2戦目痛い目をみた。かなり絶望的な敗戦をした。そのカタールからの成長を見せられるときがきたと思う。選手同士ではこの2戦必ず勝ちきるぞと。全員が初戦の気持ちでふわっとした気持ちはない」と力強く話しました。

取材後にはガンバ大阪の先輩にあたる安田理大氏がバースデーケーキを持ってサプライズで祝福。安田氏が、「これのために初日からおったから。お祝いできて幸せです」と笑みを浮かべ、2人で笑顔の写真を撮りました。