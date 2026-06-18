サッカー北中米W杯

日本サッカー協会は日本時間17日、公式YouTubeで代表チームに密着する「Team Cam」最新回を公開した。14日（日本時間15日）に米テキサス州ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦を終えるまでの舞台裏映像を伝えている。終始存在感を放ち続ける39歳・長友佑都の献身的な姿に「やっぱ必要だったんだな」「呼ばれた理由が詰まってる」と賛辞が集まっている。

どんな時でも明るく、声を張り続けた。W杯5大会連続出場となった39歳の長友。トレーニングのアップ中には「腹から（声）出せ！」と仲間を鼓舞しつつ、若手に負けじと汗を流した。試合前日のロッカールームでは、サポートメンバーとして帯同している吉田麻也をいじって笑いを誘うなど、ムードメーカーぶりを随所に発揮した。

コメント欄には「マジ長友いいキャラすぎるな これはマジで大事だわ」「長友の所作、言動、雰囲気すべてがいいぞ！！ 長友ってやっぱ必要だったんだな」「最初は長友の招集否定派だったけど、こういうの見ると絶対必要だと思えるんだよな」「最初のトレーニングのシーンに長友が選手枠で呼ばれた理由が詰まってる」「長友の必要性が再認識できた」といった声が相次いだ。



（THE ANSWER編集部）