ウズベキスタンとコロンビアの一戦で珍事件が起きた

北中米ワールドカップは現地時間6月17日、グループK第1節でウズベキスタン代表とコロンビア代表が対戦。

前半途中に珍事件が発生し、「前代未聞だろ」「衝撃的な映像」など反響を呼んでいる。

アクシデントが起きたのは、前半34分だった。ピッチ中央で相手のパスをカットしたルイス・ディアスが左サイドの広大なスペースにボールを出して一気に加速。敵陣に切り込んでチャンスをつくろうとしたなか、カバーに入ったDFアブドゥコディル・フサノフがタックルで止めにかかった。体制を崩したフサノフはタッチライン際の中継カメラマンと激突し、スタジアムは騒然とした。

SNSでもこのワンシーンが注目を集め、「カメラマンの怪我とか前代未聞だろ」「衝撃的な映像」「めっちゃ足刈られてたけど大丈夫かな」「すげー迫力の映像だったな」「カメラマンさん起き上がれず…大丈夫かな？」などコメントが寄せられていた。

選手の2人はすぐにピッチへ戻ったが、カメラマンはしばらく治療を受けた模様。W杯でも珍しいアクシデントが注目を集めていた。（FOOTBALL ZONE編集部）