ダウンタウン・浜田雅功が相方（ゲスト）やスタッフと五分五分の立場でロケを行う大阪・ＭＢＳテレビ「ごぶごぶ」（土曜・後１時５４分、関西ローカル）の２０日の放送に、相方として俳優・山崎育三郎が出演。“ミュージカル界のプリンス”として、浜ちゃんに粋なプレゼントを贈る。

大阪・豊中市の阪急電鉄・庄内駅でのオープニングで、カメラに向かって「プリンスポーズ」をお見舞いする山崎に「それやめろ！」と、浜田はさっそくツッコミ。しかし、和気あいあいと、肉が大好きな山崎のために「いっくんとめちゃくちゃうまく肉を食べよう！」とバーベキューを楽しむことになり、精肉店へ。

その移動中、ドラマ好きの浜田から「育三郎はやっぱり『下町ロケット』（２０１５年）かな。最初の頃は腹立ってん」とドラマウォッチャーぶりを発揮。舞台、ドラマの両方で活躍する山崎に「ドラマは（セリフを）かんでも撮り直せるけど、舞台ってそういうとこどうなん？」と演技論についても質問攻めにした。

また、海鮮の食材を買うために訪れた「豊南市場」の中に、グランドピアノを発見。“音楽を聴くと食欲が上がる！？”ということで、山崎が弾き語りを始める。

山崎は「ミュージカルは芝居の延長で歌うからリズムがない」と音楽とミュージカルの違いを熱く語るが、あまり意味が理解できていない浜田のために、浜田の名曲「チキンライス」（２００４年発表、槇原敬之と共同名義）を山崎がミュージカル風にアレンジして披露する”プレゼント”。これには 浜田も「ほんまや。分かる、そういう感じ」 と感嘆した。

番組では、バーベキューをさらに楽しめるようにと、パターゴルフで先にお肉を食べられる権利をかけて対決することに。「アメリカの高校に通っていて、週４でゴルフに行っていた」という山崎とゴルフ上級者・浜田がガチンコ勝負を繰り広げる。