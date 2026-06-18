落語家の蜃気楼龍玉（しんきろう・りゅうぎょく、本名・加藤暢彦＝かとう・のぶひこ）さんが１１日午前８時、心不全のため亡くなった。５３歳だった。落語協会が発表した。龍玉さんの師匠で人間国宝の五街道雲助がこの日、公式サイトを更新し、龍玉さんを追悼した。

雲助は公式サイトで訃報を報告し「あまりの急逝にただただ驚いています」と記した。龍玉さんは雲助の３番弟子。「入門当時から手のかかる末っ子でした その思い入れもあり かえって可愛（かわい）らしくもありました 不器用な性質でしたが 近年は自らの芸風を確立し始め 圓朝ものや長編の人情噺では 当今屈指の存在になってきました」と振り返り「これからこそが本領発揮の時と思っていたのに 届かぬ彼岸に行ってしまうとは 惜しいです 残念です そして 悲しいです 寂（さみ）しいです」としのんだ。

最後に「これまでの龍玉へのご贔屓（ひいき）を感謝します ありがとうございました 合掌」と締めくくった。

同協会によると、最後の寄席の出演は５月３０日の黒門亭。今月２２日に独演会を控えていた。

１９９７年、雲助に入門。２０１０年に真打ちに昇進し、三代目蜃気楼龍玉を襲名した。１４年に国立演芸場「花形演芸大賞」銀賞、文化庁芸術祭新人賞。