美郷町の町有林で地元の小学生がブナの苗木を植えました。



子どもたちは植樹活動を通して自然環境と水源の森の大切さを学びました。



奥羽山脈のふもと、美郷町六郷東根にある標高776メートルの七滝山です。



ブナなどの広葉樹が広がる水源の森として町民に親しまれています。



豊かな自然を次の世代につなげていこうと毎年、地元の小学生がこの森でブナの植樹を行っています。





美郷町 松田知己町長「山から下をくぐってきた水を私たちは飲んでいます。美郷町においては山がみなさんが飲む水をつくっているんです」「いま植える木が将来の自分たちの水もつくるんだという意識で頑張ってもらいたいと思います」仙南小学校と千畑小学校、それに六郷小学校の4年生が七滝山の麓の町有林に集まり、高さ80センチほどに成長した樹齢5年のブナの苗木を植えました。植え方の説明「おっ！何か炭みたい。そうこれ炭。炭って何か栄養あるの？肥料、栄養あるよ」土かけの説明「水がたまりやすいのでなるべく山に仕上げてください」子どもたちは一生懸命に掘った穴に苗を移すと、根元に丁寧に土を寄せながら200本を植えました。高い保水力から「天然のダム」ともいわれるブナの森。幹の直径が10センチほどに成長するまでは50年ほどかかると言われています。掛け声「せーの、パワーー！パワー！2,000メートルまで育て！パワーーー！」児童「植えるところが難しかったです」「長く育つと思います」児童「自然に協力できて良かったです」「大きくて立派な木になってほしい」児童「難しかったりもしたけれど、何とか全部植えたので良かったと思います」「水を守るそういう木になってほしいと思います」水源だけでなく、多様な生物を育む役割も果たす広葉樹の森。町は植樹活動を通して、子どもたちの環境意識を高めながら、今後も豊かな森を守っていきたい考えです。※6月18日午後6時15分のABS news every.でお伝えします