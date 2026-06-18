ライフジャケットを着せてもらい、プールへ入ったチワワ。気持ちよさそうに泳ぎ始めるかと思いきや、予想外すぎる行動を見せることとなったそうです。

なんともシュールなその光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で257万再生を突破。「犬の顔がｗ」「可愛すぎるｗｗ」などのコメントが寄せられています。

【動画：犬にライフジャケットを着せ、プールに入れた結果→『泳ぐかな』と思ったら…笑ってしまう『シュールな光景』】

プールに入ったチワワ

TikTokアカウント「re12_xxx」に投稿されたのは、プールで思わぬ行動を見せたチワワのお姿。この日、飼い主さんは青い水玉模様のライフジャケットを着せたチワワをプールへ入れてみたそうです。奥には色違いのライフジャケットを着たパグの姿もあったといいます。

水に入れば自然と犬かきを始めるのかと思いきや、チワワはまさかの状態に。飼い主さんがそっと手を離しても、前足も後ろ足もまったく動かさなかったそう。これには驚いたようで「え？？！およげよ？？」と、思わずツッコミを入れたくなる展開だったとか。

流れに身を任せるスタイルに爆笑

チワワはライフジャケットの浮力にすべてを委ねたまま、水面をゆっくり漂流。泳ぐ素振りは最後まで見られず、そのまま流れに乗って移動していったそうです。そばで見守っていたパグも、まさかの光景に「！？？」と思っているような、どこか不思議そうなお顔でチワワを見つめていたといいます。

さらに印象的だったのが、その表情。視線は一方向をじっと見つめたままで、どこか悟りを開いたかのような雰囲気すら漂っていたとか。脱力感あふれる姿は、「泳げない」のではなく「泳がない」を選択しているようにも見えて、クスッと笑いを誘います♡

実は泳げないわけではない

別の投稿では、このチワワの意外な一面も紹介されていました。先に紹介した投稿ではプカプカと漂流する姿が映されていたものの、違う場面ではライフジャケットなしで水の中へ。すると、自ら前足を動かしてしっかり犬かきを始めたそうです。

目指す場所へ向かって一生懸命に泳ぐ姿からは、前回とはまるで違う印象を受けます。どうやら泳げないわけではなかったご様子。漂流していた時とのギャップがなんとも愛らしく、自ら漂流を選んだシュールな光景が、多くの人を笑顔にしたのでした。

話題となった投稿には「泳がなくても沈まないことを理解してるんですねｗ」「流れに身を任せる姿勢。すきです」「パグちゃん、まじかよって顔してるｗｗ」「浮いてんの可愛すぎる」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「re12_xxx」では、赤ちゃんと犬たちの微笑ましい日常が投稿されています。クスッと笑える光景や可愛い姿に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「re12_xxx」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。