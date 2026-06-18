KDDIは、神奈川県が実施する「かなトク！」において、対象店舗でau PAYを利用すると最大20％還元されるキャンペーンを実施する。期間は6月19日～9月6日だが、予算上限に達し次第終了となる。一部加盟店では、割引クーポンが配布される。

期間中、神奈川県内の対象店舗で、au PAYのコード決済を利用して支払うと、au PAY残高が還元される。還元率は、中小企業のお店の場合は最大20％、大企業のお店の場合は最大10％。還元上限は、1回あたり1500円相当、期間中合計2500円相当となる。

また、一部対象加盟店で割引クーポンの配布や割引クーポンが当たる抽選が実施される。たとえば、コジマでは最大10％の割引クーポンが、ライフでは最大3％の割引クーポンが配布され、オリジン東秀では最大50円割引クーポンが当たる抽選が実施される。

割引クーポン 対象加盟店 実施期間 キャンペーン内容 コジマ 6月19日～7月5日 1回100円以上の支払いで使える最大10％割引クーポン割引上限1500円、1 au IDにつき1回まで ライフ 6月19日～7月5日 1回1000円以上の支払いで使える最大3％割引クーポン割引上限100円、1 au IDにつき1回まで ウィング上大岡・久里浜 6月19日～25日 1回3000円以上の支払いで使える最大5％割引クーポン割引上限1000円、1 au IDにつき2回まで コナカ 6月12日～7月31日 1回3000円以上の支払いで使える最大20％割引クーポン割引上限1000円、1 au IDあたりの回数上限なし タカハシ 6月18日～21日 1回1000円以上の支払いで使える最大8％割引クーポン割引上限1万円、1 au IDにつき1回まで 6月16日～30日 1000円以上の支払いで抽選1等：次回使える100円割引クーポン オリジン東秀 6月19日～7月18日 400円以上の支払いで抽選1等：次回使える50円割引クーポン2等：次回使える20円割引クーポン