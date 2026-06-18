韓国発のグローバルガールグループ「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ」（ルセラフィム）の韓国出身メンバーで、首の痛みのため、活動を休んでいたＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮ（キム・チェウォン）が活動再開することを１８日、公式ファンコミュニティプラットフォームである「Ｗｅｖｅｒｓｅ」を通じて発表した。

所属事務所である「ＳＯＵＲＣＥ ＭＵＳＩＣ」は「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮの健康状態およびスケジュール再開のご案内」と題し、サイトを更新。「ＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭ ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮの回復をお待ちいただき、変わらぬ応援と愛を送ってくださるファンの皆様に心より感謝申し上げます。ＫＩＭ ＣＨＡＥＷＯＮは治療と休息を通じて回復に専念してまいりました。健康状態の改善に伴い、来週より予定されているスケジュールに参加する予定です」と報告した。

「お待ちいただいたファンの皆様に改めて感謝申し上げるとともに、今後とも温かいご声援をお願いいたします」とファンへ呼びかけた。

チェウォンは先月１９日にサイトで、首の痛みにより「医師から一定期間安静を保ちながら回復の経過を見守る必要があるとの診断を受けました」としていた。