「バスケットボールの神様」と称されるマイケル・ジョーダン。しかし彼は高校時代、「背が低すぎる」という理由でチームから外された過去を持つ。ジョーダンが語った「私は9000本のシュートを外してきた。だからこそ成功できた」という言葉は、失敗こそが成功への糧であることを物語っている。なぜ一流のアスリートたちは挫折を力に変えられるのか。ジョーダンをはじめ、ヤニス・アデトクンボやジョージ・フォアマンらトップ選手たちの言葉から、その共通点を探る。※本稿は、人気ポッドキャスト番組のホス＆ホップ著、伊達信夫訳『毎日が必ずうまくいく366のヒント』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。

あのマイケル・ジョーダンも

数多くのシュートを外してきた

勝者とは、必ずしも最も強い者でも、最も賢い者でもない。しばしば勝利をつかむのは、揺るぎない意志を持つ者である。才能や幸運、偶然だけが人を成功へ導くのではない。歴史でも日常でも、決意と粘り強さをもって目標を追い続ける者こそが、最終的に栄光を手にしている。

スポーツ界で成功の象徴とされ、史上最高のバスケットボール選手の1人と評されるマイケル・ジョーダンも、その典型だ。

高校時代、彼は「背が低すぎる」という理由で監督にチームから外された。しかし、ジョーダンは諦めず、その挫折を燃料に変えた。エジソンの「9000回の試行錯誤」と呼応するように、ジョーダンはこう語っている。

「私はキャリアの中で9000本のシュートを外し、約300試合に敗れ、勝敗を決める最後のシュートを26回任されたが、決められなかった。私は人生で何度も何度も失敗してきた。だからこそ成功できたのだ。」

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