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四万温泉って？ 基本情報と歴史

四万温泉（しまおんせん）は、群馬県吾妻郡中之条町に位置する温泉地。草津温泉・伊香保温泉とともに「群馬三名湯」と称されることが多く 、約1200年の歴史をもちます。四万温泉の名称の由来は、四万の湯が「四万（よんまん）の病を癒す霊泉」という伝説が由来になっているともいわれています。

ナトリウム・カルシウム−塩化物・硫酸塩泉を主体とした泉質は美肌効果に優れ、古くから湯治客に親しまれてきました。

泉質・効能と美肌効果

四万温泉の泉質は「ナトリウム・カルシウム−塩化物・硫酸塩泉（低張性中性高温泉）」です。源泉は全部で42カ所あり、そのうち39カ所が自然湧出となっています。四万温泉の効能は下記のとおり。

利用方法

効能

入浴時

胃腸病・神経痛・皮膚病・擦り傷・切り傷・アトピー性皮膚炎

飲泉時

胃腸病・食欲増進

※表は左右にスクロールできます

また、四万温泉は江戸時代から「草津の上がり湯」としても知られてきました。草津温泉は酸性度が強いため、湯治後に肌を整える仕上げの湯として、四万温泉が利用されてきた歴史があります。温泉街には複数の飲泉所が点在していて、散策の途中に立ち寄れます。



群馬の三名湯に選ばれた歴史的背景

四万温泉が群馬三名湯に数えられるのには、長い歴史的背景があります。開湯の起源は伝説によるものですが、江戸時代にはすでに、県内各地や江戸からも湯治客が訪れるほど栄えていたことが古文書に記されています。

さらに昭和29年（1954）には、全国で初めて国民保養温泉地に指定されました。泉質・湧出量・自然環境など、複数の厳しい基準を満たした温泉地にのみ与えられる称号です。

現在も歴史ある建築物が残り、情緒豊かな温泉街として多くの旅行者に親しまれています。

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四万温泉へのアクセス

中之条駅

四万温泉へのアクセスは、大きく2つの方法があります。

電車・バスでの行き方車での行き方

それぞれ説明していきます。

電車・バスでの行き方

四万温泉へは、JR吾妻線中之条駅を経由するルートが基本。中之条駅から四万温泉まで、関越交通の路線バスで約31分で到着します。東京方面からのおもなルートは下記のとおりです。

出発地

ルート

所要時間

上野駅

特急草津・四万号→中之条駅→路線バス

約2時間30分

東京駅

上越新幹線→高崎駅→吾妻線→中之条駅→路線バス

約2時間15分

新宿駅

湘南新宿ライン→高崎駅→吾妻線→中之条駅→路線バス

約3時間

※表は左右にスクロールできます

※運賃・時刻表は変更になる場合があります。おでかけ前に各交通機関のホームページ等で最新情報をご確認ください

また、東京駅八重洲南口から四万温泉への直行高速バス「四万温泉号」（関越交通）も運行しています。乗り換えなしで四万温泉まで行けるため、荷物が多い方にも便利な選択肢です。



車での行き方

車で向かう場合は、関越自動車道渋川・伊香保ICが最寄りのICです。ICを降りた後、国道17号から国道353号に入り、中之条を経由して四万温泉を目指します。ICから四万温泉までの所要時間は約1時間が目安。東京都心からの所要時間の目安は下記のとおりです。

出発地

ルート

所要時間

都心（練馬IC）

関越自動車道→渋川・伊香保IC→国道17号→国道353号線→中之条→四万温泉

約2時間

高崎JCT

関越自動車道→渋川・伊香保IC→国道17号→国道353号線→中之条→四万温泉

約55分

※表は左右にスクロールできます

温泉街には各宿泊施設の駐車場があります。日帰り利用の場合は、事前に駐車場の有無をご確認ください。なお、冬季は積雪・路面凍結のおそれがあるため、スタッドレスタイヤの装着が必要です。

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四万温泉には、歴史的建造物から神秘的な湖、自然体験まで多彩な見どころがあります。おもな観光スポットは下記のとおりです。

積善館奥四万湖摩耶の滝日向見薬師堂塩之湯飲泉所

それぞれ紹介していきます。

積善館（せきぜんかん）

江戸前期創業の老舗宿で、日帰り入浴が可能。元禄4年（1691）頃に建てられた本館の玄関部分は、黒光りの太い梁や柱が天井に走り、日本最古級の湯宿建築として県の重要文化財に指定されています。昭和5年（1930）に建造された「元禄の湯」は、タイル敷きの床に5つの浴槽が埋め込まれた独特な造りで、大窓から陽光が差し込み、開放的な雰囲気の中で湯浴みが楽しめます。

奥四万湖（おくしまこ）

平成11年（1999）に、四万川ダムが完成したことにより誕生した人工湖。四万温泉郷の最奥にあり、一周4kmの周遊道路や展望所などがあります。

摩耶の滝（まやのたき）

四万温泉の名勝の一つ。奥四万トンネル近くから、トロッコ鉄道の軌道だった名残があちこちに残る遊歩道を進むと（遊歩道入口から徒歩約20分）、摩耶姫伝説に彩られた落差25mの美しい滝が現れます。

日向見薬師堂（ひなたみやくしどう）

約400年前に建てられた堂。三間四方の茅葺き屋根に唐風様式の建築は、重厚な雰囲気。堂内には温泉で病気を治す祈願を込めた薬師如来が安置されています。堂の隣りにある「御夢想（ごむそう）の湯」（9〜15時）は、無料で利用できる共同浴場で、地元の人にも愛用されています。

塩之湯飲泉所（しおのゆいんせんじょ）

「ゆずりは飲泉所」とともに、四万温泉の飲泉所のひとつとして利用されています。「塩之湯飲泉所」は、長細く続く四万温泉街のほぼ中央、桐の木平商店街にあり、東屋風の屋根が目印。源泉は明治の湯で、ひょうたん形の手水鉢の上下2カ所から湯が注がれています。飲泉すると、胃腸病や便秘に効果があるといわれているので、用法・用量を守って試してみて。※メンテナンス等で利用できない場合あり

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四万温泉のモデルコース

四万温泉の観光スポットは、四万川沿いに約7kmにわたって点在しています。以下のコースはいずれも東京方面からの出発を想定しています。

1泊2日モデルコース

温泉と自然をじっくり楽しみたい方におすすめ。1日目は温泉街を中心に散策し、2日目は四万温泉最奥部の見どころを巡ります。

【1日目】

時刻

スポット

内容

9:00

上野駅発

特急草津・四万号に乗車

11:00

中之条駅着

関越交通バスに乗り換え

11:30

落合通り

バス移動後、昼食・温泉街散策

13:30

積善館

外観見学・日帰り入浴

15:00

塩之湯飲泉所

飲泉・足湯でひと休み

15:30

宿泊施設チェックイン

夕食・温泉でゆっくり過ごす

※表は左右にスクロールできます



【2日目】

時刻

スポット

内容

10:00

日向見薬師堂

チェックアウト後、徒歩約25分で移動・参拝

10:30

御夢想の湯

四万温泉発祥の共同浴場に入浴（9〜15時）

11:10

奥四万湖へ移動

タクシーで約7分

11:40

奥四万湖

四万ブルーを鑑賞・散策

13:00

四万温泉バス停へ移動

タクシーで約10分

13:40

四万温泉バス停発

バス乗車

14:10

中之条駅着

帰路へ

※表は左右にスクロールできます



日帰りモデルコース

温泉街の主要スポットを効率よく巡るコース。「積善館」の日帰り入浴を軸に、落合通り・飲泉所を組み合わせています。

時刻

スポット

内容

9:00

上野駅発

特急草津・四万号に乗車拝

11:00

中之条駅着

関越交通バスに乗り換え

11:30

落合通り

バス移動後、昼食・温泉街散策

13:30

積善館

日帰り入浴

15:00

摩耶の滝の滝・塩之湯飲泉所

滝見学・飲泉・足湯

15:40

四万温泉バス停発

バス乗車

16:10

中之条駅着

帰路へ

※表は左右にスクロールできます

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四万温泉に関するよくある疑問

四万温泉についてよく寄せられる疑問をまとめました。



『千と千尋の神隠し』のモデルは本当？

モデルのひとつとされています。「積善館」公式ホームページによると、2008年の日本テレビの特別番組内で「イメージモデルのひとつ」として紹介されましたが、映画は複数の場所を融合した創作といわれています。



四万温泉は何もない？ 実際の評判は？

四万温泉は、静かな温泉地を好む方から高い評価を得ています。昭和レトロな街並みと良質な温泉目当てのリピーターが多く、「何もしない贅沢」を楽しみたい方に特におすすめの温泉地です。



ベストシーズンはいつ？ 混雑を避けるには？

四季を通じて楽しめますが、四万ブルーが最も美しい春（3〜5月）と紅葉シーズンの秋（10・11月）が特に人気です。混雑を避けるなら平日や冬季がおすすめ。



温泉街にコンビニ・ATMはある？

温泉街にコンビニはなく、ATMも限られます。事前に中之条駅周辺で現金を用意しておくことをおすすめします。



冬の積雪・雪道の注意点は？

12〜3月頃は積雪がなくても路面凍結が起こるため、車で行く場合はスタッドレスタイヤまたはタイヤチェーンが必要です。準備が難しい場合は、東京駅八重洲南口発の直行高速バス「四万温泉号」の利用がおすすめ。



子ども連れ・ファミリーでも楽しめる？

4歳から参加できるカヌー体験や落合通りのスマートボールなど、子どもでも楽しめるスポットが充実しています。

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四万温泉は、約1200年の歴史をもつ群馬三名湯のひとつ。神秘的な「四万ブルー」の絶景、昭和レトロな落合通りの散策、全国初の国民保養温泉地に選ばれた良質な湯と、見どころは多岐にわたります。

東京方面からは電車とバスを乗り継いで約2時間30分とアクセスも良く、日帰りから1泊2日まで幅広いスタイルで楽しめます。コンビニも信号もない静かな環境だからこそ味わえる、「何もしない贅沢」は四万温泉ならではの魅力です。

ぜひ一度訪れて、四万温泉の魅力を余すことなく体感してください。

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Photo：pixta



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