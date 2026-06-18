2児の母・道端アンジェリカ「ついにきた」ギプス＆松葉杖姿の息子公開「男の子あるあるですね」「早く治りますように」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】モデルの道端アンジェリカが6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子が剥離骨折したことを明かし、ギプス姿を公開した。
【写真】40歳2児の母モデル「ギプスが痛々しい」金髪姿で松葉杖つく息子
道端は「ついにきた、男の子あるある…剥離骨折」と、息子が剥離骨折したことを告白。脚にギプスをはめ、松葉杖をついている金髪姿の息子を公開した。
この投稿に、ファンからは「お大事に」「ギプスが痛々しい」「まさに男の子あるあるですね」「早く治りますように」「松葉杖歩きにくそうで大変」「男の子は怪我が多いですよね」などの声が上がっている。
道端は2017年12月、一般男性との結婚を発表。2018年7月に第1子男児を出産、2020年10月に第2子男児出産を公表した。その後、2021年11月に正式に離婚が成立。2023年2月には一般男性との再婚を自身のInstagramにて報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】40歳2児の母モデル「ギプスが痛々しい」金髪姿で松葉杖つく息子
◆道端アンジェリカ、ギプス姿の息子公開
道端は「ついにきた、男の子あるある…剥離骨折」と、息子が剥離骨折したことを告白。脚にギプスをはめ、松葉杖をついている金髪姿の息子を公開した。
◆道端アンジェリカの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お大事に」「ギプスが痛々しい」「まさに男の子あるあるですね」「早く治りますように」「松葉杖歩きにくそうで大変」「男の子は怪我が多いですよね」などの声が上がっている。
道端は2017年12月、一般男性との結婚を発表。2018年7月に第1子男児を出産、2020年10月に第2子男児出産を公表した。その後、2021年11月に正式に離婚が成立。2023年2月には一般男性との再婚を自身のInstagramにて報告していた。（modelpress編集部）
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