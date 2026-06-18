地下アイドルグループ「異世界アイドル☆パラレルパレード」のメンバー、「超星（ちょうせい）みるく」さんが2026年6月17日、「第六子の妊娠」を報告するXを投稿し、波紋を広げている。

「妊娠6ヶ月に入り体調も落ち着いたのでご報告させて頂きます」

異世界アイドル☆パラレルパレードは、"並行世界ネオアキバ"からやってきた「転生系アイドル」をコンセプトとしたアイドルグループだ。

超星さんは17日、自身のXを更新し「私事ではございますがこの度第六子を授かりました。妊娠6ヶ月に入り体調も落ち着いたのでご報告させて頂きます」と投稿。首元や袖口に白と黒のフリルがあしらわれた、淡いグレーのワンピース姿の写真を公開した。

飲食店とみられる店内で撮影された写真には、ボックス席に腰掛けた超星さんの姿が写っている。両手をお腹に添え、カメラに向かって優しくほほ笑む様子からは、ふっくらとしたお腹の膨らみもうかがえる。

「今後とも温かく見守ってくださると嬉しいです よろしくお願いします」とつづった超星さんの投稿には、「少子化の救世主だ」「第六子はすごい」など、驚きの声が相次いだ。

4月5日にも「第六子」、元日に「第五子」報告

現役アイドルの第六子妊娠というのは、かなりめずらしい事例だ。

しかし、超星さんによる前回の「懐妊報告」は4月5日のことだった。

この時の投稿では、淡いピンクのニットワンピース姿の超星さんが、まんまるのお腹に手を添えた写真とともに「私事ではございますがこの度第六子を授かりました。妊娠7ヶ月に入り体調も 落ち着いたのでご報告させて頂きます」としていた。

4月には今回と同じく「第六子」としていた超星さんだが、元日の投稿では赤いニットに黒いミニスカートを合わせ、まんまるのお腹に手を添えた写真を添え、「第五子」の妊娠を報告していた。24年10月には

「私事ではございますがこの度第四子を授かりました」

とも報告している。

「ネタバラシ」の投稿は行われていないものの、超星さんは過去に「また妊娠した」「二日連続で妊娠」といった投稿を行っている。25年8月30日には「たべすぎて妊娠した！！」とも投稿しており、ファンからは「食べ過ぎ」をネタにしたものと受け止められているようだ。

今回の投稿には、3200件を超える「いいね」と450件を超えるリプライ（返信）が寄せられた。面白がる声もある一方で、「妊娠をネタにするのはどうなのか」などと困惑する声も寄せられている。