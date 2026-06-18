(客）

「すごくきれいです…色も形も」



(客）

「見た目がかわいい」



(客）

「ぺろっといけちゃうんですよ。危険なおいしさです」



静岡で今、行列必至で即完売の華やかな和菓子が話題となっています。



これはカラフルな花かと思いきや…実は“あんこ”で作られたおはぎなんです。このビジュアルが話題となり開店直後からこの行列。



（おはぎのハナサクヤ 小鈴木 洋実さん）

「一つ一つ手作業で作っているので数に限りがあって、土日には（開店から）1時間以内に売り切れてしまう状況が続いています」





そして、これからの時季に食べたくなるのが“かき氷”。唯一無二のフレーバーに、かき氷マニアも唸る予約必須の大迫力な仰天ビジュアル。（客）「おいしい。う～ん」（客）「来てよかった。氷もふわふわだし、ずっと食べてても飽きない」（氷茶寮IROHA 夏目 都美さん）「旬の食材を使った季節ごとの毎月違ったフレーバーを提供しています。当店のかき氷は2層3層になっていて食べ進めるごとに違う食感や味を楽しめる構造になっています」今回は、静岡で話題沸騰。思わず写真を撮りたくなる華やかな見た目の“ビジュアルスイーツ”その秘密に迫ります。静岡で話題沸騰。思わず写真を撮りたくなる華やかな見た目の“ビジュアルスイーツ”その人気の秘密を調査。まずは、東名・富士インターから車で10分ほど。5月13日にオープンした「おはぎのハナサクヤ」。ここに並ぶのは…まるで花のような華やかなおはぎ。（おはぎのハナサクヤ 小鈴木 洋実さん）「お店のコンセプトは、"お菓子が人と人をつなげる"。大切な人に喜んでいただけるギフトが作りたくてオープンしました」SNSでこの華やかなおはぎが話題となり、12時の開店直後からこの行列。皆さんのお目当ては…。（客）「プレゼント用のギフトボックスです。（開店）30分前に来ました」（客）「贈り物のわっぱのセットと自宅用にも」（おはぎのハナサクヤ 小鈴木 洋実さん）「ギフトボックスが一番人気です。季節によってお花の絞りを変えていくので、今は紫陽花。水色や紫色のお花を作っている。（おはぎは）餅米以外にうるち米や五穀米を使っているので他店とは味が違う」定番の白あんの他にごまやナッツがついたオリジナルおはぎも。（おはぎのハナサクヤ 小鈴木 洋実さん）「食感が変わっていてあっさり食べられると思います。（花の）ベースは白あんを使っていて優しい味」まるで本物のような花の正体は白あん。しかし一体どのように作られているのでしょうか？（おはぎのハナサクヤ 小鈴木 洋実さん）「白あんを天然色素で染めていく、抹茶やビーツ、カボチャ、紫芋などをパウダーにしたもので。お花を絞ってデコレーションしていく。一枚一枚丁寧に作っていきます。花びらのイメージで。絞り加減でお花の繊細さが出てくる」デコレーションは全て絞りを使って作られますが、花や葉の形によって絞りを変え力加減などでまったく異なるものが出来るのです。そして、見た目の華やかさだけでなくそのおいしさもリピーターが多い理由です。（客）「（来店は）もう3回目。見た目も味も良かったので贈り物用を。ものによってナッツがついてたり胡麻がついてて香ばしい。こしあんはなめらかで甘味も程よい」娘さんの誕生日にと買いに来たお客さんは…。（客）「（娘が）普段ボディビルダーのトレーニングをしていて、ケーキはカロリーが高くて食べられないので。ケーキの代わりに。おはぎを」（おはぎのハナサクヤ 小鈴木 洋実さん）「見た目が可愛くて一口サイズで年齢問わず、体に優しい素材で安心して召し上がれる。コンセプトにある大切な人にプレゼント、自分へのごほう美もぜひ」続いては、新静岡駅から徒歩5分ほど。静岡市の鷹匠に去年10月にオープンしたかき氷専門店「氷茶寮IROHA」。一年中かき氷を楽しんで欲しいと季節ごとに異なったフレーバーを用意しています。かき氷を食べる空間や食器にもこだわっていて店舗の2階で購入することもできます。そんなこだわりの店で食べられるかき氷が…？（氷茶寮IROHA 夏目 都美さん）「当店は口溶けのいい純氷をしています。その季節にあった旬の食材や季節のイベントに合わせたかき氷を考えて提供しています」この店はレギュラーメニューがなく、毎月違うかき氷が食べられるのもリピーターが多い理由の一つです。6月のメニューは…。（氷茶寮IROHA 夏目 都美さん）「今月はパイン杏仁ココナッツという南国を感じられるかき氷を作っております。マスカルポーネクリームに生のパイナップルドライパイナップルを乗せて作っています」さらに、このかき氷にはある秘密が…。（氷茶寮IROHA 夏目 都美さん）「当店のかき氷は2層、3層になっておりましてかき氷の中には台湾スイートパイン、杏仁豆腐、アロエの果肉が入っており、食べ進めるごとに食感の変化も楽しんでいただける。上にはココナッツものっていてサクサクした食感も味わえる。また別ぞえのソースやシーソルトもあるので、お客様の好みのタイミングでお召し上がりください」この圧巻のビジュアルに思わず記念撮影。（客）「おいしいです。ガッツリパインの味がしておいしい」（客）「うんうんうん、おいしい。中から出てくるとうれしい」さらに、こちらのかき氷も一見シンプルに見えますが…。（氷茶寮IROHA 夏目 都美さん）「あんみつをそのままかき氷にしたような氷です。特製ミルクシロップをたっぷりまとわせて、中は4種類のフルーツ、寒天、白玉などが入っています。5種類のソースやトッピングから2種類をお選びいただける」ソースによって途中から違った味わいになるのもうれしいですよね。さらに、お茶とのペアリングもおすすめしているそうで、日本茶はもちろん、中国茶、フルーツティー、オーストラリアのチャイや紅茶など13種類から選ぶことができます。（氷茶寮IROHA 夏目 都美さん）「フルーツあんみつ氷には藁科の流域で育てられた茶葉を使った『印雑』というお茶をおすすめしています。フルーツの甘い香りがするような煎茶になっております」営業は土日が中心で、予約を毎週水曜日にホームページで受け付けていますが、その日のうちに9割が埋まる人気ぶりです。（客）「予約をしないと入れないから水曜日の夜にタイマーをかけている」（客）「ほぼ毎週くるようにしている。見た目はシンプルなんだけど食べていくと思いもよらないものが入っていて、他のお店にはないかき氷」中には2杯も注文するかき氷マニアも。（客）「朝ごはん食べずにきました。月に絶対1回は来るようにしていて、毎月新作が出るので新作を見て食べたいものがあったら来る」（氷茶寮IROHA 夏目 都美さん）「契約農家さんから、その季節季節で旬の食材を取り入れて、その時でしか味わえない限定のかき氷を提供していきたい。氷だけでなく店内の空間などもお楽しみいただきたい」