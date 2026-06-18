サッカー元日本代表の城彰二氏（51）が18日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にリモートで生出演し、FIFAワールドカップ（W杯）での経験談を語った。

番組では、今大会出場チームの情報を紹介。イングランドは、米ミズーリ州の拠点からスパイクなどの用具が盗難されたり、近くで銃撃事件が起きるなど、トラブルが頻発している。

海外でのトラブルやハプニングについて問われた城氏は、「98年フランスW杯に出た時に、えっ？というか、私たちを守っていただくということに関して、銃を持った方たちが部屋の前にいたり」と回顧。MC宮根誠司は「部屋の前！？」と驚きの声を上げた。

城氏によると、警戒は宿泊施設の館内だけではなかった。「窓を開けると、壁沿いに何十人という方たちが銃を持って待機をしているという、異様な光景で生活をしなければいけなかった」といい、「プレッシャーを感じましたね」と振り返った。

宮根が「国際大会、特にW杯って、そういうところもタフじゃないとダメってことでしょう？」と尋ねると、城氏は「臨機応変に対応しないといけないし、精神力がものを言うと思う」と答えていた。