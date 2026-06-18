今月の注目雑誌から、魅力的な付録「25枚のお得なクーポン」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜』（ぴあ）の「25枚のお得なクーポン」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜』の「25枚のお得なクーポン」が見逃せない！


ぴあから6月16日に発売される『Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜』（税込1320円）。付録として、「25枚のお得なクーポン」が付いてきます。

会計割引からフード・ドリンクまで！充実の全5種25枚クーポン

本書には「ロイヤルホスト」初のファンブックとして、合計25枚のお得なクーポンが封入されています。「お会計20％OFFチケット」1枚・「お会計10％OFFチケット」4枚のほか、ハンバーグやステーキなどのフードメニューが200円（税込220円）引きになるクーポン10枚、ドリンクが100円（税込110円）引きになるクーポン10枚の計5種類。有効期限は2027年12月30日（木）まで使えるので、長期間にわたってロイヤルホストをお得に楽しめます。

55周年を彩るロイヤルな表紙と、店頭購入で飲食代10％OFFの特典も

表紙には、ロイヤルホストらしい上質な空間に人気メニューの「黒×黒ハンバーグ」や「ロイヤルのオニオングラタンスープ」が配置されたロイヤルな仕上がりとなっています。さらに、本誌をロイヤルホスト店頭でご購入いただくと購入時の飲食代が10%OFFになるお得なイベントも実施予定（※一部店舗を除く）。55周年という記念の年に誕生する初のファンブックとして、ロイヤルホストファン必携の一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース お買いもの部)