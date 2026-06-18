【付録】ロイホの20％OFFチケットも!?「25枚のお得なクーポン」が付いてくる！ 『Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜』が6月16日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜』（ぴあ）の「25枚のお得なクーポン」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
ぴあから6月16日に発売される『Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜』（税込1320円）。付録として、「25枚のお得なクーポン」が付いてきます。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)
『Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜』の「25枚のお得なクーポン」が見逃せない！
ぴあから6月16日に発売される『Royal Host ぴあ〜55周年記念ファンブック〜』（税込1320円）。付録として、「25枚のお得なクーポン」が付いてきます。
会計割引からフード・ドリンクまで！充実の全5種25枚クーポン本書には「ロイヤルホスト」初のファンブックとして、合計25枚のお得なクーポンが封入されています。「お会計20％OFFチケット」1枚・「お会計10％OFFチケット」4枚のほか、ハンバーグやステーキなどのフードメニューが200円（税込220円）引きになるクーポン10枚、ドリンクが100円（税込110円）引きになるクーポン10枚の計5種類。有効期限は2027年12月30日（木）まで使えるので、長期間にわたってロイヤルホストをお得に楽しめます。
55周年を彩るロイヤルな表紙と、店頭購入で飲食代10％OFFの特典も表紙には、ロイヤルホストらしい上質な空間に人気メニューの「黒×黒ハンバーグ」や「ロイヤルのオニオングラタンスープ」が配置されたロイヤルな仕上がりとなっています。さらに、本誌をロイヤルホスト店頭でご購入いただくと購入時の飲食代が10%OFFになるお得なイベントも実施予定（※一部店舗を除く）。55周年という記念の年に誕生する初のファンブックとして、ロイヤルホストファン必携の一冊です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース お買いもの部)