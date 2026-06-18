神戸ポートタワーで“ミッフィー サマーイベント”開催へ！ 今年はナイトタイムをテーマに展開
フェリシモが運営とプロデュースを手がける「神戸ポートタワー」とワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE」は、7月30日（木）〜9月30日（水）の期間、サマーイベント「『KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront』〜Night Time〜」を開催する。
【写真】ミッフィーだらけ！ 神戸ポートタワー館内の様子
■ナイトタイム限定グッズが登場
今回開催される「『KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront』〜Night Time〜」は、神戸ウォーターフロントエリアに“にぎわい”と“笑顔”を創出する周遊イベント。
神戸ポートタワーでは、館内のあちこちでミッフィーを見つけられる仕掛けを用意。加えて、17時00分以降は、ナイトタイム限定のグッズ販売や、ポートタワー周辺でナイトマーケットも実施予定だ。
また、参加ホテルによるコラボレーションプランが展開されるほか、昨年好評だった観光や飲食施設、アート、夜景との各種コラボ企画、ミッフィーのお顔のデザインが出現するスポットも楽しめる。
さらに、ナイトタイムをテーマにしたキービジュアルが登場。日帰り客の割合が多い傾向にある神戸にあえて泊まり、夜景をはじめとした神戸の魅力を発見するきっかけを作るイベントとなっている。
【写真】ミッフィーだらけ！ 神戸ポートタワー館内の様子
■ナイトタイム限定グッズが登場
今回開催される「『KOBE PORT TOWER×Dick Bruna TABLE in KOBE Waterfront』〜Night Time〜」は、神戸ウォーターフロントエリアに“にぎわい”と“笑顔”を創出する周遊イベント。
また、参加ホテルによるコラボレーションプランが展開されるほか、昨年好評だった観光や飲食施設、アート、夜景との各種コラボ企画、ミッフィーのお顔のデザインが出現するスポットも楽しめる。
さらに、ナイトタイムをテーマにしたキービジュアルが登場。日帰り客の割合が多い傾向にある神戸にあえて泊まり、夜景をはじめとした神戸の魅力を発見するきっかけを作るイベントとなっている。