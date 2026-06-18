吉野家が「牛たん・牛皿御膳」を6/18から期間限定・数量限定で販売！ 牛たん4切と食べ応えばっちりの8切付きの2種の御膳をラインナップ

厚切り牛たんと秘伝の牛皿を一度に！ 「吉野家」から夏の人気メニュー「牛たん・牛皿御膳」が期間限定で登場



吉野家は、2026年6月18日11時より、全国の店舗にて期間限定・数量限定の商品「牛たん・牛皿御膳」を販売します。

昨年も多くの方に好評を博した夏の人気商品が、今年も待望の登場です。

食べ応えのある厚切り牛たんを一枚一枚香ばしく焼き上げ、外は香ばしく中はジューシーに仕上げており、噛むほどにうまみが広がります。

さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせることで、牛たんの美味しさを引き立てる御膳となっています。

ラインナップには、牛たん4切を盛り付けた「牛たん・牛皿御膳（4切）」（店内税込1207円）に加え、牛たんをたっぷりと楽しめる「牛たん・牛皿御膳（8切）」（店内税込1757円）の2種類が用意されています。

さらに、お好みで単品の「とろろ」を追加すれば、暑い季節でもよりさっぱりと楽しむことができ、見逃せないボリューム感です。

（以下、プレスリリースより）

厚切り牛たんと牛皿を一度に楽しめる、夏の人気御膳『牛たん・牛皿御膳』が6月18日（木）11時より販売開始

株式会社吉野家（本社：東京都中央区、代表取締役社長：成荑哲也）は、6月18日（木）11時より、全国の吉野家店舗にて、期間限定商品『牛たん・牛皿御膳』を販売します。

『牛たん・牛皿御膳』は、昨年も多くのお客様にご好評いただいた、夏の人気商品です。今年も期間限定・数量限定で販売します。

※一部店舗では販売価格が異なります。また、一部店舗では販売していません。テイクアウトにはみそ汁は付きません。

商品詳細：https://www.yoshinoya.com/lp/gyutan_2606

食べ応えのある厚切り牛たんを、一枚一枚香ばしく焼き上げました。

外は香ばしく、中はジューシーに仕上げており、噛むほどに牛たんのうまみが広がります。厚切りならではの弾力ある食感もお楽しみいただけます。

さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせることで、牛たんの美味しさを引き立てる御膳に仕上げました。

別添のねぎ塩たれは、牛たんと相性の良いさっぱりとした味わいで、ご飯がすすみます。

また、単品の「とろろ」を追加し、牛たんと一緒にお召し上がりいただくのもおすすめです。

ねばりのあるとろろが牛たんのうまみを引き立て、暑い季節でもさっぱりとお召し上がりいただけます。

牛たん4切を盛り付けた『牛たん・牛皿御膳（4切）』と、牛たんをたっぷり楽しめる『牛たん・牛皿御膳（8切）』の2種類をご用意しました。

厚切り牛たんの満足感と、吉野家自慢の牛皿を一度に楽しめる、この夏限定の商品です。

毎年楽しみにしてくださっているお客様はもちろん、初めてのお客様にもぜひお召し上がりいただきたい御膳です。店内飲食に加え、テイクアウトでもご利用いただけます。

■商品概要

〇牛たん・牛皿御膳（4切） 本体価格1,098円

店内税込価格1,207円

テイクアウト税込価格1,185円

※テイクアウトにはみそ汁は付きません。

食べ応えのある厚切り牛たんを4切盛り付けた、牛たんを気軽に楽しめる御膳です。

香ばしく焼き上げた牛たんは、外は香ばしく中はジューシー。噛むほどに牛たんのうまみが広がります。さらに、吉野家秘伝のたれで仕上げた牛皿を合わせ、一度に二つの美味しさをお楽しみいただけます。

別添のねぎ塩だれでさっぱりとした味わいの変化もご堪能ください。