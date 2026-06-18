ＷＢＯ世界女子スーパーフライ級王者・晝田（ひるた）瑞希（３０）＝三迫＝が１８日、都内で会見。５月２３日（日本時間２４日）にエジプト・ギザで挑戦者の同級１０位マイ・ソリマン（２８）＝オーストラリア＝を３―０の判定で下し、７度目の防衛に成功したことを報告した。今後について「統一戦をしたいなと思っている。いきなり統一戦は難しいし、より強くなってベルトを守り続けるのが最低限の目標。誰でもいいので、年内に統一戦ができたら最高だなと思う」と他団体王者との統一戦実現を切望した。

ピラミッド前に設置された特設リングは、風が吹き、砂も舞う環境だったという。「試合中にも風が吹いたり、砂を浴びたり。砂が目に入るので、入場の時にもトレーナーから『絶対に口を開けるなよ』と言われ、サングラスをかけようかとも話していた。私の試合の時はそれほどひどくなかったが、試合後は砂まみれだった」。また、挑戦者のソリマンがエジプト出身だったため、アウェーの洗礼も浴びた。「ブーイングを浴びたのは初めて。『ひどい〜』と思ったが、叫び返してやりました。いい経験でしたね」と笑った。

試合はジャッジ１者が９９―９１、２者が９８―９２と大差で晝田を支持する完勝だったが、ＫＯできなかったことには「悔しいですね」と唇をかんだ。「自分に自信がないせいで、一歩踏み込めなかったり、爆発的な力を発揮できない。きっと、まだ何かに怯えているんだろうなと思う。精神的な部分で、もっと相手の動きを見たりする余裕や、相手の動きに反応する能力が足りていないなと思った」と課題を挙げ、「でもそこを越えていくしかない。成長できるように頑張ります」と力強く語った。試合後には、元ＷＢＡスーパー＆ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界ミドル級統一王者ゲンナジー・ゴロフキン（カザフスタン）から「本当にいい試合だった。一生懸命頑張りなさい」と激励されたという。

昨年は４度の防衛戦を米カリフォルニア州で行い、いずれも判定勝ち。今年１月、ボクシング界で最も権威がある専門誌「ザ・リング」の２０２５年女子最優秀選手賞を日本選手として初めて受賞した。米ドジャースタジアムでドジャースの試合を観戦していると、「ミズキですか？」と声をかけられたという。ＳＮＳにはいまだに「Ｗｈｏ？（誰この女）」のようなコメントも書き込まれるというが、「頑張っていたらそういう人も黙るかなと思う。興味持ってもらえているだけでありがたい」と語り、「少しずつ世の中やボクシング界も、私に興味を持ってくれているのかなと思う。私も少しずつステップアップしてきているのかな」。世界を舞台に、さらなる飛躍を誓った。