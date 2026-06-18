スザンヌ、カレー＆夏野菜サラダ並ぶ華やか食卓公開「サラダがカラフルで可愛い」「夏らしくて素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】タレントのスザンヌが6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。夕食を公開した。
【写真】39歳美女タレント「野菜たっぷりで栄養満点」ひき肉カレー＆鮮やかサラダの夕食
スザンヌは「今日の夜ごはん」とコメントし、夕食を公開。ひき肉のカレー、とうもろこしやきゅうり、トマトなど夏野菜が入った色鮮やかなサラダ、にんじん料理の3品が並ぶ華やかな食卓となっている。
この投稿に、ファンからは「サラダがカラフルで可愛い」「野菜たっぷりで栄養満点」「器がおしゃれ」「夏らしくて素敵」「スタミナつきそう」などの声が上がっている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】39歳美女タレント「野菜たっぷりで栄養満点」ひき肉カレー＆鮮やかサラダの夕食
◆スザンヌ、夕食の食卓公開
スザンヌは「今日の夜ごはん」とコメントし、夕食を公開。ひき肉のカレー、とうもろこしやきゅうり、トマトなど夏野菜が入った色鮮やかなサラダ、にんじん料理の3品が並ぶ華やかな食卓となっている。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「サラダがカラフルで可愛い」「野菜たっぷりで栄養満点」「器がおしゃれ」「夏らしくて素敵」「スタミナつきそう」などの声が上がっている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】