3児の母・川崎希、手作りそぼろ弁当公開「詰め方が綺麗」「ウインナーの切り方可愛い」
【モデルプレス＝2026/06/18】タレントの川崎希が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのそぼろ弁当を公開した。
【写真】38歳元AKB3児のママタレ「彩りが綺麗で食欲そそられる」手作りそぼろ弁当
川粼は「出来た〜」とコメントし、手作りの弁当を公開。玉子と肉の2色のそぼろを乗せたご飯にカツ、ウインナー、ニンジン、ブロッコリーのおかずが添えられており、同じおかずが入った弁当箱も横に写っている。
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「詰め方が綺麗」「美味しそう」「ウインナーの切り方可愛い」「ボリュームたっぷり」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳元AKB3児のママタレ「彩りが綺麗で食欲そそられる」手作りそぼろ弁当
◆川崎希、そぼろ弁当公開
川粼は「出来た〜」とコメントし、手作りの弁当を公開。玉子と肉の2色のそぼろを乗せたご飯にカツ、ウインナー、ニンジン、ブロッコリーのおかずが添えられており、同じおかずが入った弁当箱も横に写っている。
◆川崎希の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗で食欲そそられる」「詰め方が綺麗」「美味しそう」「ウインナーの切り方可愛い」「ボリュームたっぷり」などの声が上がっている。
川崎は、2013年2月にモデル・タレントの“アレク”ことアレクサンダーと結婚。2017年8月に第1子男児、2020年10月に第2子女児誕生を報告。2025年6月に第3子女児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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