田丸麻紀（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/18】モデルで女優の田丸麻紀が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供達と作ったカレーを公開した。

【写真】47歳2児の母モデル「おしゃれな食卓」具だくさんカレー・サラダ・ワイン並ぶヴィラでの夕食

◆田丸麻紀、子供達と作ったカレー公開


以前の投稿で、夏休みに入った子供達との旅行を報告していた田丸は、「昨夜はスーパー行って子供達とヴィラでカレーを作って映画を観てねる そんな、夏休みらしいゆるやかな夜」とコメント。イカやニンジンなどが入ったカレーとグリーンサラダ、ワイングラスが並ぶヴィラでの夕食を公開し、「昨日はサボったので今日はトレーニング行こう こしおもめ…」とつづっている。

◆田丸麻紀の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「ゆったりした素敵な夏休み」「具がゴロゴロ入ってて美味しそう」「旅先でも体動かすの流石すぎます」「良い思い出になりますね」「おしゃれな食卓」「息子さんたち幸せだな」などの声が上がっている。

田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）

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