2児の母・田丸麻紀、旅先で子供達と作ったカレー公開「具がゴロゴロ入ってて美味しそう」「素敵な夏休み」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】モデルで女優の田丸麻紀が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。子供達と作ったカレーを公開した。
【写真】47歳2児の母モデル「おしゃれな食卓」具だくさんカレー・サラダ・ワイン並ぶヴィラでの夕食
以前の投稿で、夏休みに入った子供達との旅行を報告していた田丸は、「昨夜はスーパー行って子供達とヴィラでカレーを作って映画を観てねる そんな、夏休みらしいゆるやかな夜」とコメント。イカやニンジンなどが入ったカレーとグリーンサラダ、ワイングラスが並ぶヴィラでの夕食を公開し、「昨日はサボったので今日はトレーニング行こう こしおもめ…」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ゆったりした素敵な夏休み」「具がゴロゴロ入ってて美味しそう」「旅先でも体動かすの流石すぎます」「良い思い出になりますね」「おしゃれな食卓」「息子さんたち幸せだな」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳2児の母モデル「おしゃれな食卓」具だくさんカレー・サラダ・ワイン並ぶヴィラでの夕食
◆田丸麻紀、子供達と作ったカレー公開
以前の投稿で、夏休みに入った子供達との旅行を報告していた田丸は、「昨夜はスーパー行って子供達とヴィラでカレーを作って映画を観てねる そんな、夏休みらしいゆるやかな夜」とコメント。イカやニンジンなどが入ったカレーとグリーンサラダ、ワイングラスが並ぶヴィラでの夕食を公開し、「昨日はサボったので今日はトレーニング行こう こしおもめ…」とつづっている。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ゆったりした素敵な夏休み」「具がゴロゴロ入ってて美味しそう」「旅先でも体動かすの流石すぎます」「良い思い出になりますね」「おしゃれな食卓」「息子さんたち幸せだな」などの声が上がっている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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