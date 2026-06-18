第1子出産の元NMB48吉田朱里「むてぃむてぃな足」の生後4か月娘公開「ちぎりパンみたいで可愛い」「癒される」の声
【モデルプレス＝2026/06/18】元NMB48でモデルの吉田朱里が6月18日、自身のInstagramストーリーズを更新。生後4ヶ月の娘の姿を公開した。
【写真】第1子出産の29歳元NMB「ちぎりパンみたい」生後4か月娘のムチムチな足
吉田は「昨日は一日中東京でお仕事だったので 今日は子育てしっかり頑張るぞ」とコメント。ふっくらとしたくびれのついた娘の足を公開し、「このむてぃむてぃな足がたまらんです。もっちゅりんだ」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「ちぎりパンみたいで可愛い」「癒される」「この時期限定のムチムチ感たまらない」「愛おしい」「天使」などの声が上がっている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】第1子出産の29歳元NMB「ちぎりパンみたい」生後4か月娘のムチムチな足
◆吉田朱里、娘の「むてぃむてぃな足」公開
吉田は「昨日は一日中東京でお仕事だったので 今日は子育てしっかり頑張るぞ」とコメント。ふっくらとしたくびれのついた娘の足を公開し、「このむてぃむてぃな足がたまらんです。もっちゅりんだ」とつづっている。
◆吉田朱里の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ちぎりパンみたいで可愛い」「癒される」「この時期限定のムチムチ感たまらない」「愛おしい」「天使」などの声が上がっている。
吉田は2024年4月6日、自身のYouTubeを通じて一般男性との結婚を発表。2026年1月30日に、長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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