比嘉愛未、納豆アボカド和風パスタ披露「真似したい」「器と盛り付けがおしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/06/18】女優の比嘉愛未が6月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのパスタを公開した。
【写真】39歳朝ドラ女優「真似したい」器もおしゃれな納豆アボカド和風パスタ披露
比嘉は「久しぶりに早く帰れた〜 納豆アボカド和風パスタ マッシュルームと玉ねぎをよく炒めたらすごくコクがでて美味ッ」とコメント。こんがり炒めたマッシュルームスライスが入り、納豆とアボカドがたっぷりと乗った手作りのパスタを公開した。
この投稿に、ファンからは「真似したい」「意外な組み合わせだけど美味しそう」「アイデアがすごい」「料理上手」「レシピ教えてほしい」「器と盛り付けがおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】39歳朝ドラ女優「真似したい」器もおしゃれな納豆アボカド和風パスタ披露
◆比嘉愛未、手作りパスタ披露
比嘉は「久しぶりに早く帰れた〜 納豆アボカド和風パスタ マッシュルームと玉ねぎをよく炒めたらすごくコクがでて美味ッ」とコメント。こんがり炒めたマッシュルームスライスが入り、納豆とアボカドがたっぷりと乗った手作りのパスタを公開した。
◆比嘉愛未の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「真似したい」「意外な組み合わせだけど美味しそう」「アイデアがすごい」「料理上手」「レシピ教えてほしい」「器と盛り付けがおしゃれ」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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