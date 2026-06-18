通貨オプション ボラティリティー ポンドドル１週間は６．６％、英ＭＰＣ控えて
通貨オプション ボラティリティー ポンドドル１週間は６．６％、英ＭＰＣ控えて
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.51 5.66 5.97 6.60
1MO 6.08 5.23 5.87 5.88
3MO 7.29 5.39 6.53 6.33
6MO 8.05 5.60 7.18 6.72
9MO 8.29 5.80 7.49 6.94
1YR 8.51 6.22 7.85 7.18
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.36 7.15 6.57
1MO 6.05 7.02 6.12
3MO 7.00 7.66 6.39
6MO 7.80 8.22 6.71
9MO 8.21 8.51 6.87
1YR 8.48 8.80 7.13
東京時間16:47現在 参考値
ポンドドル1週間は6.60％と東京午前の6.94％から小幅に低下している。一方、１カ月5.88％を上回る水準を維持している。このあと日本時間午後8時に英中銀が政策金利を発表する。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 5.51 5.66 5.97 6.60
1MO 6.08 5.23 5.87 5.88
3MO 7.29 5.39 6.53 6.33
6MO 8.05 5.60 7.18 6.72
9MO 8.29 5.80 7.49 6.94
1YR 8.51 6.22 7.85 7.18
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.36 7.15 6.57
1MO 6.05 7.02 6.12
3MO 7.00 7.66 6.39
6MO 7.80 8.22 6.71
9MO 8.21 8.51 6.87
1YR 8.48 8.80 7.13
東京時間16:47現在 参考値
ポンドドル1週間は6.60％と東京午前の6.94％から小幅に低下している。一方、１カ月5.88％を上回る水準を維持している。このあと日本時間午後8時に英中銀が政策金利を発表する。