安くて家計の味方とされている鶏肉。しかし、農林水産省が17日、発表した鶏もも肉100グラムあたりの全国平均小売価格は過去最高の155円となり、価格高騰が続いています。消費者からも困惑の声が上がっています。



上水内郡飯綱町にあるスーパー。精肉の価格を見てみると…

国産の鶏もも肉は100グラムあたり「149円」。一方、18日、特売品だった豚肉は、100グラムあたり159円。10円しか価格が変わりません。





買い物客「鶏肉が昔半額。豚からすると、半額くらい安かったので買っていましたけど高くなっちゃったのでいま豚肉一筋です」（親子丼みたいなものが食べたいなと思ったらどうされるんですか？）「そういう時はね、普通に卵だけ…」買い物客「まだあんまり（子供が小さくて）食べられないんですけど、ひき肉とかで鶏肉はよく使っていて、こっちの子は鶏肉とかよく食べます。唐揚げとか好きなので。もう少し買いやすい値段になってくれたらいいなと思っています」いま、家計の味方だったはずの鶏肉の価格は上がり続けています。第一スーパー飯綱店 向井広樹店長「去年くらいから価格は上がってきておりまして仕入れですと3割～4割くらいは上がっている。値段としては100グラムあたりで1割から2割ほどやっぱり値段を上げざるを得ない状況になっております」農林水産省のまとめによりますと、鶏もも肉100グラムあたりの全国平均小売価格は2年前は、131円でしたがその後、上がり続け6月は155円と過去最高となりました。過去最高となった要因となっているのは…鈴木憲和農水相「昨今の物価高を背景といたしまして、消費者の節約志向により、牛肉や豚肉から、需要が鶏肉にシフトしていることなどが影響していると考えています」影響はスーパーの総菜売り場にも…小椿希美記者「こちらのスーパーでは唐揚げが人気ということなんですが、鶏肉の高騰に加え調味料も上がっているため1パックあたり1つ減らす形で対応をしているということです。」農林水産省によりますと、近年の物価高の影響で豚肉や牛肉と比べて価格が安い鶏肉の需要が高まったことや、円安の影響などでブラジルやタイを中心に海外から輸入する鶏肉の価格が高騰していることなどが背景にあるといいます。第一スーパー飯綱店 向井広樹店長「なかなか下がることは難しいんじゃないかなと思っていて、今後海外産の少しでも価格が安い鶏肉も検討していかなければいけない。これ以上値段が上がらないことを願うばかりなんですけれども、なるべくなら値段が下がってお手頃な価格で提供できればなと思っています。」今後の価格について農林水産省の担当者は「中東情勢の影響など不透明なことも多く見通しが立たない」としています。