高齢者施設の入所者に結婚式をプレゼントするイベントが18日、鶴岡市で開かれました。



結婚50年以上の2組の夫婦が晴れの日を迎え、日ごろの感謝を伝えあいました。

このイベントは高齢者施設の利用者に職員たちによる手作りの結婚式をプレゼントしようと鶴岡市の「みつわ会」が企画しました。18日、晴れの日を迎えたのは結婚69周年の亀井さん夫婦と、結婚52周年の佐藤さん夫婦です。亀井さん夫婦にとってはこれが初めての結婚式。思い出の富士山が上に載った ウェディングケーキに2人で入刀しました。

そして、親族を代表して亀井さん夫婦の孫がスピーチしました。





スピーチ「仕事で忙しい父と母に代わり孫たちを優しく温かく見守ってくれた。これからも2人仲良く元気に」最後に、それぞれの夫婦がこれまでの感謝を伝え合いました。亀井清さん（90）「ありがとうございました」佐藤まり子さん（75）「今までいろんな病気をして大変だったが、今が一番いい状態な気がする。ずっとこれが続くように頑張っていきましょう。ありがとう」さらに、佐藤さん夫婦の夫修二さんは得意のカラオケを披露。妻・まり子さんへの愛情を歌で表現し、会場は終始、温かい雰囲気に包まれました。