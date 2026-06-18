【ナッシュビル（米テネシー州）＝林田晴樹】オランダ戦で相手選手と接触し、途中交代していたＷ杯日本代表の久保（レアル・ソシエダード）が、左膝の負傷と診断された。

日本サッカー協会の広報担当者が１７日に明らかにしたもので、離脱せずに早期の復帰を目指すとしている。ただ、２０日（日本時間２１日）のチュニジアとの１次リーグ第２戦は難しいとみられ、代役選びが焦点となっている。

久保はこれまで主にトップ下のシャドーを担ってきたが、堂安（フランクフルト）は「いろんなオプションがある中で、人がいないというネガティブさは全くない」と言い切る。卓越したセンスを持つ攻撃の核を失う痛手を認めつつ、「逆に言うとプラスに（考えて）、タケ（久保）にはないスピードであったり、そこは他の選手が補えると思う」と前を向く。

初戦のオランダ戦で途中出場から右サイドの攻撃を活性化させた菅原（ブレーメン）、伊東（ゲンク）は計算が立ちやすいだろう。

Ｗ杯デビューを飾った菅原は「Ｗ杯に出ることがゴールじゃない。優勝するためにどうしていくべきかを毎日探っていく」と力強い。２列目の様々なポジションをこなせる経験豊富な伊東は「（先発と途中出場の）どっちで出てもいい準備をしている。出た時に結果を出すだけ」と語った。

鎖骨のけがから復帰して状態を上げている鈴木唯（フライブルク）、オランダ戦で初舞台を踏んだ塩貝（ウォルフスブルク）も候補になりそうだ。「チームとしてやるべきことを遂行し、自分の武器も出したい」と鈴木唯。不測の事態にこそ、輝きを放ちたい。