群馬県がプレスリリースを発表しました。

【映像】群馬県のプレスリリースからのお知らせ

「『GUNMA PASSPORT』増刷分の交付を開始します！

群馬県では、県の魅力をより深く知っていただき、愛着を高めていただくことを目的とした、パスポート型パンフレット『GUNMA PASSPORT』を交付しています。

このたび、増刷が完了しましたので、6月29日から申請受付を再開し、7月7日から交付します。また、7月18日からの3連休には、特別窓口を設置します。

この機会に、ぜひ群馬県へお越しください。

1 発行部数

30,000部（B7、カラー、44ページ）

2 申請方法

令和8年6月29日から、3回に分けて申請受付を行います。

特設サイトをご確認いただき、県公式LINE公式アカウント『群馬県デジタル窓口』から申請してください。

3 申請・交付スケジュール

以下のスケジュールで申請・交付を開始します。

受け取りは、令和9年3月31日までにお願いします。

期間1

申請開始 6月29日 8時30分

交付開始 7月 7日 8時30分

期間2

申請開始 7月 8日 8時30分

交付開始 7月 8日 8時30分

期間3

申請開始 7月17日 8時30分

交付開始 7月17日 8時30分

4 交付方法

申請完了の通知画面を以下の交付窓口で提示してお受け取りください。

各窓口の配布時間は平日8時30分から17時15分です。

【交付窓口】群馬県庁、東京事務所、大阪事務所」

（『ABEMA NEWS』より）