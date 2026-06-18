ケンテックスジャパンが展開するアニメコラボレーションプロジェクト「＆C」より、TVアニメ『葬送のフリーレン』とコラボレーションしたオリジナルウォッチ2種の発売が決定した。予約は6月19日10時より、KENTEX公式オンラインストアおよびケンテックスブティックで開始される。

【画像あり】12時位置には「鏡蓮華の指輪」 商品外観

今回登場するのは、フリーレンの魔法「ゾルトラーク」と「花畑を出す魔法」をテーマにした2種類のモデルで、本コラボのために新たに開発したオリジナルケースを採用している。

「ゾルトラーク」モデルは、「人を殺す魔法」と呼ばれ、人類が解明し自らの武器として磨き上げた「一般攻撃魔法（ゾルトラーク）」をモチーフとした仕様。文字盤には深い夜の闇を思わせるブルーのラメを採用し、光を受けるたびに細かなラメが瞬く、魔法が放たれる瞬間のエネルギーをイメージしたデザインとなっている。蓄光デザインにはゾルトラークの模様が施され、暗所では青白く浮かび上がる。

「花畑を出す魔法」モデルは、師匠フランメから教わり、フリーレンが一番好きだと語る魔法をモチーフにした一本。文字盤にはMOP（マザーオブパール）を採用し、花びらが静かに舞い上がるシーンをイメージしたデザインに仕上げている。

両モデルともに、インデックスの12時位置には勇者ヒンメルから贈られた「鏡蓮華の指輪」を、3時・9時位置にはフリーレンの耳飾りをモチーフに採用。

秒針にはフリーレンが使用する「杖」をモチーフにしたオリジナルデザインを取り入れ、杖のシルエットが文字盤の上を魔法の軌跡を描くように時を刻む。裏蓋にはフリーレンのデザインとともに、限定500本のシリアルナンバーが刻印される。

ギャランティーカードも、本モデル専用のオリジナルデザインとなる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）